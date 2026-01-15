Στους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου που παρότι τερμάτισε στην 8η θέση της league phase δεχόμενη τέσσερα γκολ από το Λεβαδειακό, δείχνει… επτάψυχη στη διοργάνωση. Πώς τα κατάφερε; Πρώτα αποκλείοντας στα πέναλτι τον γενναίο Ατρόμητο στην Τούμπα και έπειτα σε μια παρτίδα χθες βράδυ στο «Γ. Καραϊσκάκης» με τον Ολυμπιακό (2-0) που ήρθε να θυμίσει διάφορα πράγματα. Ανάμεσά τους εκείνο το αξίωμα που λέει πως προσπαθώντας να βάλεις στην ίδια πρόταση «έλληνας διαιτητής» και «ντέρμπι» το αποτέλεσμα χωρά σε μια λέξη: Κωμωδία… Κατάφερε ο σωστά διαβασμένος Δικέφαλος του Βορρά τον απόλυτο αιφνιδιασμό στο Φάληρο με δυο καταπληκτικές δημιουργίες του Αντρίγια Ζίφκοβιτς: 1-0 μόλις στο 7΄ με τον Ανέστη Μύθου, 2-0 με τον Μαγκομέντ Οζντόεφ στο 15΄.

Σε δύο τελικές μισή πρόκριση με το «μαχαίρι στα δόντια» είσοδο στη μάχη της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου. Η άλλη μισή είχε την υπογραφή του Αλέξανδρου Τσακαλίδη και της διαιτητικής ομάδας του. Μια εβδομάδα να έπαιζαν οι Ερυθρόλευκοι μάλλον δεν θα είχαν την ευκαιρία να επιστρέψουν στο ματς. Ολα ανάποδα. Σε φάουλ. Κίτρινες κάρτες που δεν δίνονταν με τους φιλοξενούμενους στη φάση της άμυνας. Και τελικά σε τέσσερις φάσεις ανατροπής στην περιοχή του ΠΑΟΚ (Γκαρθία 9΄, Ταρέμι 29΄, 68 και Γιάρεμτσουκ 82΄) που δεν έφτασαν ούτε ως το βίντεο του Ματέι Γιουνγκ (VAR). Πώς την έλεγαν εκείνη την ταινία των 90ς με τον Γιώργο Χωραφά και τη Θέμιδα Μπαζάκα; Κουαρτέτο σε τέσσερις κινήσεις.

Εξαλλοι οι Ερυθρόλευκοι διαμαρτύρονταν ως και για το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου όταν ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης τους «έκοψε» σε μια άκρως φιλόδοξη κόντρα μπάλα. Το πρόβλημα όμως προφανώς δεν είναι ο ρέφερι από τη Χαλκιδική που θα συνεχίζει να ορίζεται, καθώς πλέον τα προσχήματα δεν μένουν πια εδώ. Είναι εκείνοι που επέλεξαν να δυναμιτίσουν μια τέτοια παρτίδα ξεχνώντας τη συμφωνία κυρίων για ελίτ διαιτητές στα ντέρμπι πρωταθλήματος και Κυπέλλου. Οι ίδιοι που επιμένουν να σπέρνουν θύελλες έπειτα από μια σεζόν κανονικότητας στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. «Σε κανένα σημείο, σε κανένα λεπτό του παιχνιδιού δεν ήμασταν καλύτεροι. Επομένως τα γκολ μπήκαν νωρίς. Ομως σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού θα μπορούσαν εκείνοι να μας βλάψουν και όχι εμείς εκείνους. Κάναμε πολλά λάθη και θα μπορούσαμε να δεχθούμε κι άλλα γκολ» προσπάθησε με όλο τον σεβασμό του στο παιχνίδι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κρατήσει την κουβέντα μόνο στο ποδόσφαιρο. Φευ…

Ο Βάσκος που επιχειρώντας να αντιδράσει στο χθεσινό σοκ προχώρησε σε αλλαγή από το 31΄ βάζοντας τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ αντί του Γιουσούφ Γιαζίτσι που… «Δεν έφταιγε ο Γιαζίτζι. Εγινε η αλλαγή, αλλά δεν άλλαξε η εικόνα μας. Την ευθύνη την έχει ο προπονητής γιατί δεν έβαλε την ομάδα έτοιμη να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο. Την ευθύνη δεν την έχει ένας παίκτης, την έχει ο προπονητής» ανέλαβε αποκλειστικά την ευθύνη στη νύχτα που συμπλήρωσε 100 ματς στην καριέρα του. Και ο μεγάλος νικητής Ραζβάν Λουτσέσκου; «Το πρόγραμμά μας ήταν πιο δύσκολο από κάθε άλλη ομάδα, αλλά είμαστε μέσα σε όλες τις διοργανώσεις και αυτό δείχνει ότι η ομάδα έχει μαχητικό πνεύμα και δεν τα παρατά ποτέ» έλεγε όλο καμάρι στο φινάλε. O ΠΑΟΚ (38 β.) υποδέχεται την Κυριακή τον ΟΦΗ για το πρωτάθλημα. Με δεδομένη την αναβολή του Αστέρας – Ολυμπιακός (39 β.) αλλά και το ντέρμπι ΑΕΚ (38 β.) – Παναθηναϊκός στο πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής μπορεί κάλλιστα να σκαρφαλώσει ξανά και στην κορυφή του πίνακα της Super League.

Πίσω στη χθεσινή μάχη; Είπαμε ο Δικέφαλος το έκανε 2-0 από το 15΄ με 2/2 τελικές χτυπώντας στο transition και στην επιλογή των γηπεδούχων να στέκονται ψηλά. Και ο Ολυμπιακός; Πέρα από το πέναλτι που ζήτησε στο 9΄ για την πτώση του Ντάνι Γκαρθία, είχε μια καλή ευκαιρία στο 14΄ με τον Τσικίνιο να καθυστερεί να εκτελέσει. Αν εκεί ανάμεσα είχε γίνει το 1-1 ίσως η ιστορία να ήταν διαφορετική. Αντίστοιχα οι Ερυθρόλευκοι είδαν τον Μπάμπα να παρεμβαίνει στο 22΄ σε σουτ του Τσικίνιο για το 1-2 και τον Τσιφτσή να αντιδρά εκπληκτικά σε σουτ του Μουζακίτη στο 51΄. Από τη στιγμή που το σενάριο της βραδιάς δεν άλλαξε ως εκεί… Οι τελικές του Ντανιέλ Ποντένσε και του Μεντί Ταρέμι στις καθυστερήσεις απλά αβγάτισαν τον αριθμό.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ορτέγκα, Μπιανκόν (80′ Καλογερόπουλος), Ρέτσος, Γκαρθία (65′ Εσε), Μουζακίτης, Τσικίνιο (65΄ Ποντένσε), Μάρτινς, Γιαζίτσι (31΄ Γιάρεμτσουκ), Ταρέμι.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας (71′ Γιακουμάκης), Τάισον (58΄ Ζαφείρης), Ζίβκοβιτς (90+1΄ Πέλκας), Μύθου

(71′ Χατσίδης).

Διαιτητής: ΑλέξανδροςΤσακαλίδης (Χαλκιδικής)