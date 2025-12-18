Επίσημα φορέματα σε κόκκινο, μαύρο, χρυσό, ασημένιο χρώμα. Κεντημένα με λαμπερές κλωστές. Σύνολα από βελούδο σε μαύρο και μπορντό που συνοδεύονται από πουκάμισα με φριλς και δαντέλες. Ψηλοτάκουνα, γόβες ή πέδιλα με κρύσταλλα. Τίποτα όμως δεν μπορεί να χαρίσει την τέλεια εμφάνιση παρά ιδιαίτερα περιποιημένα μαλλιά. Τα περίτεχνα χτενίσματα είναι και πάλι εδώ. Ο διεθνούς φήμης hair stylist Χρήστος Μιχαηλίδης δημιουργεί τέλεια χτενίσματα για το βράδυ των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Μαλλιά που «κυλάνε» στους ώμους με απαλές μπούκλες και κότσοι, σινιόν μαγικά φτιαγμένα από τον ταλαντούχο κ. Μιχαηλίδη ο οποίος χτενίζει από τον δικό του χώρο στα βόρεια προάστια μέχρι τη Γερμανία, το Ντουμπάι κ.ά.

Περίτεχνα λοιπόν χτενίσματα που σας παρουσιάζουμε εμείς και λατρεύουν οι γυναίκες για τις αστραφτερές νύχτες της γιορτής. Νύχτες με ρεβεγιόν σε σπίτια ή σε ξενοδοχεία, βραδιές όμως με δυνατές μουσικές και στο ωραιότερο πάρκο της πόλης, αυτό του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παραμονή Πρωτοχρονιάς λοιπόν στο ΚΠΙΣΝ. Το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου το ΚΠΙΣΝ καλωσορίζει αστραφτερά, δυναμικά το 2026 με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα, ζωντανή μουσική ένα μεγάλο πάρτι στην Αγορά, τον πρώτο αγώνα δρόμου της χρονιάς και πατινάζ. Παρουσιάζει ο ηθοποιός και τραγουδιστής Ζερόμ Καλούτα. Εκεί θα είναι και ο Dj Sunshine Pedro. Ολες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο.

Βόλτες, δώρα, συναυλίες, μουσικές, αγορές καλών βιβλίων και βέβαια θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες για τα Χριστούγεννα. Οι πρώτες φωτογραφίες οι οποίες κυκλοφόρησαν από την ταινία «Οδύσσεια» (ένα μυθικό έπος δράσης, γυρισμένο σε όλο τον κόσμο όπως λέει η Universal Pictures) είναι πολύ εντυπωσιακές. Εμείς αισθανόμαστε υπερήφανοι που ένα μέρος της τεράστιας αυτής κινηματογραφικής παραγωγής γυρίστηκε στην Ελλάδα και την Πύλο της Μεσσηνίας. Κρίστοφερ Νόλαν λοιπόν, ο βραβευμένος με Oscar σκηνοθέτης υπογράφει την ταινία που όλοι περιμένουν, Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Ρόμπερτ Πάτινσον και Χιμς Πατέλ στους κεντρικούς ρόλους. Μαζί τους δύο ταλαντούχες, άκρως γοητευτικές ηθοποιοί, η παλιότερη Αν Χάθαγουεϊ και η νεαρή Ζεντάγια (Zendaya) ένα από τα μεγαλύτερα fashion icons της εποχής μας (μούσα των οίκων Valentino και Louis Vuitton). Οι δύο γυναίκες μάς έχουν χαρίσει στο παρελθόν και συνεχίζουν να μας χαρίζουν υπέρκομψες εμφανίσεις, ιδιαίτερα με βραδινά outfits μεγάλων οίκων. Περιμένουμε τα καλύτερα από αυτές τις γιορτές…