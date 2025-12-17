Το νέο format του Κυπέλλου προσαρμοσμένο στο ελβετικό μοντέλο της league phase που έδωσε άλλο ενδιαφέρον στο πρώτο μισό των διοργανώσεων της UEFA; Προφανώς ενδιαφέρον. Μια διαδικασία που όλα παίζουν τον ρόλο τους. Και που σε όλα μπορείς να βρεις κίνητρο. Καλή ώρα; Ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο προτελευταίο ραντεβού για το 2025. Την απογευματινή μάχη από τα παλιά με τον Ηρακλή (18:00, Cosmote Sport 2) όπου οι Ερυθρόλευκοι μπορούν να την κάνουν απευθείας εισιτήριο για τους προημιτελικούς της διοργάνωσης

Εχει 3Χ3 ο κάτοχος. Εχει και ένα ξεκάθαρο +9 στο goal average (12-3) από τις νίκες του με Αστέρα Τρίπολης, Βόλο και Ελλάδα Σύρου. Νικώντας σήμερα λοιπόν κάνει 4Χ4 και προσπερνά στους 12 βαθμούς Λεβαδειακό (+7), ΑΕΚ (+5) και προφανώς και τον Παναθηναϊκό που έχοντας 3Χ3 παίζει στην Καβάλα με αφετηρία στο goal average +3. Νίκη για τον Ολυμπιακό σημαίνει μίνιμουμ +10 και λογικά την 1η θέση στη league phase. Αρα σημαίνει ότι περνάει… πάνω από τη φάση των «16» (θα διεξαχθούν στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Γενάρη) και των πρώτων νοκάουτ και θα περιμένει αντίπαλο στους προημιτελικούς τον νικητή του ζευγαριού που θα αφορά στον 8ο και τον 9ο της τελικής κατάταξης.

Αν προέκυπτε χθες ο αντίπαλος, θα ήταν ο νικητής μιας νοκάουτ παρτίδας ανάμεσα στον Ατρόμητο και την Κηφισιά. Σήμερα όμως είναι λιγάκι πιο μπερδεμένο. Για την ακρίβεια; Είναι μια μέρα που ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο επίκεντρο της κουβέντας. Διότι ο Δικέφαλος του Βορρά νικώντας το Μαρκό στην Τούμπα μέχρι 3 γκολ διαφορά τερματίζει 8ος ή 9ος, άρα μπαίνει στο μονοπάτι του Ολυμπιακού. Ο Δικέφαλος του Βορρά πρέπει να νικήσει με 4+ γκολ για να ανέβει ψηλότερα στην τελική κατάταξη. Αυτό όμως είναι… δικό του πρόβλημα. Ο Ολυμπιακός και σε αυτό το επίπεδο έδειξε και απέδειξε συνεπής από τη πρώτη στιγμή, χρησιμοποιώντας τον μεγάλο κύκλο του rotation. Και φυσικά έτσι θέλει να συνεχίσει.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τους διαθέσιμους άφησε εκτός αποστολής μόνο τον Ζέλσον Μαρτίνς για να του δώσει μια ανάσα. Κατά τα άλλα; Δεν θα είναι εκεί ο τιμωρημένος Ντάνι Γκαρθία, οι τραυματίες Αλέξανδρος Πασχαλάκης και Ζουλιάν Μπιανκόν. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί και ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι που ήδη έχουν ενσωματωθεί στις εθνικές ομάδες τους για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Και ο Ρεμί Καμπελά που είναι πια θέμα ημερών προκειμένου να επιστρέψει στη Γαλλία για λογαριασμό της Ναντ. Να δοθεί δανεικός ως το φινάλε της σεζόν. Το επιβεβαίωσε εμμέσως και ο ίδιος ο Κριστιάν Καρεμπέ: «Ο Ρεμί είναι σε καλή φόρμα. Θα πρέπει να προσφέρει μερικές καλές πάσες στους Μοχάμεντ, Αμπλίν και Γιουσέφ (σ.σ. Ελ Αραμπί). Δεν έχω καμία ανησυχία γι’ αυτόν», ανέφερε χαρακτηριστικά στα γαλλικά ΜΜΕ προαναγγέλλοντας τη μετακίνησή του στο «Σταντ ντε λα Μποζουάρ».

Στο διά ταύτα αυτής της παρτίδας όμως αξίζει μια πιο προσεκτική ματιά όχι στους απόντες, αλλά στους παρόντες. Και δη στον Παναγιώτη Ρέτσο. Τον αρχηγό του Ολυμπιακού που για μια ακόμη φορά έδειξε και απέδειξε πως δεν… σταματά. Γράψαμε από χθες στα «ΝΕΑ» ότι ο Ρέτσος άφησε πίσω του τον μυικό τραυματισμό και μπήκε στις προπονήσεις από τη Δευτέρα. Η σύσταση του τεχνικού τιμ ήταν συγκεκριμένη: Μόνο προπόνηση ως τη διακοπή. Να μη ρισκάρει κάτι παραπάνω. Ούτε το Σάββατο με την Κηφισιά για την 15η της Super League. Ούτε σήμερα στο Κύπελλο. Χθες όμως στην προπόνηση ο 27χρονος δεν άφησε το πόδι από το γκάζι. Πολύ λογικά λοιπόν η σύσταση άλλαξε. Και κάπως έτσι μπήκε στην αποστολή. Πλέον είναι πολύ πιθανό να έρθει από τον πάγκο ώστε να βρει ρυθμό.

Ποιους θα δούμε στην 11άδα; Η χθεσινή πρόβα λέει Μπότης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Βέζο, Σιπιόνι, Εσε, Νασιμέντο, Γιαζίτσι, Στρεφέτσα και Γιάρεμτσουκ. Στην αποστολή είναι επίσης οι: Ρέτσος, Τσικίνιο, Μουζακίτης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ποντένσε, Ροντινέι, Ταρέμι και Τζολάκης. Ολα αυτά βεβαίως με την υποσημείωση ότι υπάρχει και το ματς του Σαββάτου. Η παρτίδα με την Κηφισιά που ολοκληρώνει το αγωνιστικό καλεντάρι του 2025 για τους Πειραιώτες. Απαιτεί μια διαχείριση, στον επίλογο τριών εβδομάδων με συνολικά επτά αναμετρήσεις σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις.

Και Ολυμπιακός Β΄

Γιατί δεν είναι στην αποστολή του σημερινού ματς ο Σταύρος Πνευμονίδης, ειδικά τώρα που φαίνεται πως πέφτουν οι τίτλοι τέλους με τον Ρεμί Καμπελά. Διότι υπάρχει αγωνιστική υποχρέωση και για τον Ολυμπιακό Β΄. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας το Αιγάλεω (15:00) σε εξ αναβολής για την 9η αγωνιστική της Super League 2. Για τον ίδιο λόγο δεν είναι στις επιλογές και ο Αργύρης Λιατσικούρας. Οι δυο μικροί που ο Μεντιλίμπαρ δούλεψε μαζί τους στην προετοιμασία. Τους έδωσε χρόνο και ευκαιρίες. Τώρα δίχως τον Καμπελά θεωρητικά για τον Πνευμονίδη δημιουργείται ένας μικρός χώρος στο rotation των εξτρέμ. Αλλά μένει να το δούμε και στην πράξη.

Τα εισιτήρια

Θα έχει αρκετό κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης» το απόγευμα για την 4η και τελευταία αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου. Συγκεκριμένα, από τα 10.000 εισιτήρια που τέθηκαν προς διάθεση, τα μισά έχουν διατεθεί, με την προπώληση να συνεχίζεται μέσω Internet (www.olympiacos.org) έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα με τον Ηρακλή (18:00). Οι τιμές των εισιτηρίων για το παιχνίδι είναι πολύ προσιτές για τον κόσμο, που θα έχει την ευκαιρία να δώσει το παρών στο «Γ. Καραϊσκάκης» με δεδομένο ότι τα «μαγικά χαρτάκια» θα κοστίζουν 10 €, 15 €, 20 €, 25 €, 30 €, 75 € (VIP) και 100 € (VVIP).