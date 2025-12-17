«Δεν γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι, στην πραγματικότητα, η δουλειά των νοσηλευτών. Φοιτώντας στη σχολή ανακάλυψα πλευρές που με εντυπωσίασαν. Κι όμως. Οι απόφοιτοι των λυκείων όταν επιλέγουν ποια σχολή θα ακολουθήσουν δεν ξέρουν ότι η νοσηλευτική αποτελεί ένα από τα επαγγέλματα του μέλλοντος».

Η παρέμβαση της πρωτοετούς φοιτήτριας του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ στο 2o διεθνές συμπόσιο που διοργάνωσε χθες στο Γουδί το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, μαζί το Columbia University of New York και το Athens Global Center (Columbia Global), καταχειροκροτήθηκε. Θέμα του συμποσίου ήταν η «Ενδυνάμωση του Νοσηλευτικού Προσωπικού: Αντιμετώπιση Ελλείψεων, Εξουθένωση και Ασφάλεια Ασθενών». Το αμφιθέατρο του Τμήματος Νοσηλευτικής ήταν γεμάτο με φοιτητές και φοιτήτριες, νοσηλευτές και νοσηλεύτριες. Στα πάνελ εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων αλλά και ακαδημαϊκοί (από την Ελλάδα και το εξωτερικό).

Τα βασικά θέματα των συζητήσεων ήταν έλλειψη νοσηλευτών, προτάσεις και λύσεις για την προώθηση του νοσηλευτικού εργατικού προσωπικού και τη βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας. Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και η επαγγελματική εξουθένωση – η καθηγήτρια Ψυχολογίας της Υγείας στο ΕΚΠΑ Αντωνία Πασχάλη παρουσίασε μάλιστα το e-EU-elikto, μια πλατφόρμα που φτιάχνεται αυτή την εποχή για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Οι νοσηλευτές δεν έχουν την καταξίωση που αξίζει να έχουν είτε αυτή είναι κοινωνική, είτε επαγγελματική (π.χ. ωράρια και φόρτος εργασίας), είτε οικονομική», λέει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής Εντατικολογίας και Πνευμονολογίας Παύλος Μυριανθεύς. «Γι’ αυτό τον λόγο και το ζητούμενο είναι η κοινωνική και η έμπρακτη αναγνώριση, η επανεκπαίδευση, η ενδυνάμωση, η ενίσχυση και η οικονομική αποκατάσταση. Η κοινωνία πρέπει να αποδώσει στη νοσηλευτική την αξία που έχει», επισημαίνει.

Μερικά στοιχεία: Περίπου 15.000 νοσηλευτές λείπουν σήμερα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Οι ενεργοί νοσηλευτές είναι περίπου 40.000. Στις 9 πανεπιστημιακές σχολές νοσηλευτικής που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα φοιτούν περίπου 9.500 φοιτητές.

Ενα ακόμα βήμα στη συνεργασία του Columbia Global Center στην Αθήνα με το ΕΚΠΑ ήταν το συμπόσιο, όπως λέει ο διευθυντής του Στέφανος Γκαντόλφο: «Στόχος του Κέντρου είναι να αποτελέσει μία γέφυρα μεταξύ του Columbia και της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας και να αναδείξει θεματικές οι οποίες δεν κυριαρχούν στον ευρύτερο δημόσιο διάλογο αλλά αποτελούν σημαντικά ζητήματα για την κοινωνία. Γι’ αυτό πήραμε την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε αυτή την ημερίδα με το ΕΚΠΑ».

Διεθνές πρόβλημα

Πρόκειται για διεθνές πρόβλημα: οι ελλείψεις σε νοσηλευτές αγγίζουν τα 5 εκατομμύρια. Οπως μας είπε ο κ. Μυριανθεύς στις τελευταίες «Μέρες Καριέρας» (που διοργανώνει κάθε 2 χρόνια το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ) είχαν συμμετάσχει 40 νοσοκομεία και εταιρείες – ανάμεσά τους και από τη Σουηδία, τη Γερμανία, την Αγγλία, την Ιταλία, την Κύπρο.

Σε ένα διάλειμμα συζητήσαμε με τη δρα Λουζίνε Πογκοσιάν, διευθύντρια του Κέντρου Παροχής Υγείας και Καινοτομιών του Πανεπιστημίου Κολούμπια, για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί πρόβλημα. «Χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες. Προσπάθειες από την κυβέρνηση, από τα πανεπιστήμια, από τους διοικητές των νοσοκομείων. Ολοι πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να αναγνωρίσουν το πρόβλημα και να συνεργαστούν για να το λύσουν.

Γιατί είναι θέμα δημόσιας υγείας η καλή νοσηλευτική φροντίδα». Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στην ομιλία της, η νοσηλευτική είναι για 23η συνεχή χρονιά στις ΗΠΑ το επάγγελμα που εμπνέει περισσότερη εμπιστοσύνη.