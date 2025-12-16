Στην προτελευταία θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης βρίσκονται οι μισθοί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. Παράλληλα, οι Ελληνες προσφεύγουν στην υπερωριακή απασχόληση και αναδεικνύονται «πρωταθλητές Ευρώπης» στις ώρες εργασίας.

Ειδικότερα, το 2024 οι μέσες ετήσιες αποδοχές για τους έλληνες μισθωτούς ανήλθαν σε 18.000 ευρώ, έναντι 39.800 ευρώ στην ΕΕ, ενώ ήταν υψηλότερες μόνο από εκείνες της Βουλγαρίας (15.400 ευρώ). Οι αποδοχές έχουν υπολογιστεί προσαρμόζοντας τους μισθούς μερικής απασχόλησης στο επίπεδο που θα αντιστοιχούσαν αν οι εργαζόμενοι απασχολούνταν με πλήρη απασχόληση.

Την ίδια ώρα, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία της Eurostat που επεξεργάστηκε το ΚΕΦΙΜ, οι Ελληνες και οι Ιταλοί είναι οι μόνοι Ευρωπαίοι που δεν έχουν δει ακόμη, το 2024, «παλινόρθωση» των εισοδημάτων τους στα προ κρίσης επίπεδα, δηλαδή του 2004 ή, πολύ περισσότερο, του 2009. Παρά τις σημαντικές αυξήσεις της περιόδου 2015-2024, η Ελλάδα δεν έχει καλύψει τη μεγάλη εισοδηματική απώλεια της κρίσης. Το πραγματικό εισόδημα παραμένει 4% χαμηλότερο σε σχέση με το 2010, ενώ στην ίδια περίοδο η ΕΕ-27 κατέγραψε άνοδο 16%.

Η σύγκριση

Σε ορίζοντα 20ετίας (2004-2024) η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται περίπου 5% κάτω από τα επίπεδα του 2004, την ώρα που η Ευρώπη σημειώνει ισχυρή άνοδο. Η σύγκριση αυτή επιβεβαιώνει ότι η ελληνική οικονομία δεν έχει απορροφήσει πλήρως τις συνέπειες της δεκαετούς ύφεσης, σε αντίθεση με άλλες χώρες που βρέθηκαν σε αντίστοιχη θέση.

Λόγω των χαμηλών μισθών, οι Ελληνες οδηγούνται σε υπερωριακή απασχόληση και αναδεικνύονται «πρωταθλητές Ευρώπης» στις ώρες εργασίας. Ενας στους πέντε δηλώνει ότι απασχολείται πέραν του νόμιμου ωραρίου ή έχει δεύτερη δουλειά, όταν σε ολόκληρη την ΕΕ το μέσο εβδομαδιαίο ωράριο διαμορφώνεται στις 36 ώρες.

Οι Ελληνες καταγράφουν τα υψηλότερα επίπεδα υπερωριακής απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ενωση, καθώς οι χαμηλοί μισθοί, η οικονομική αβεβαιότητα και η επισφάλεια που χαρακτηρίζει την εγχώρια αγορά εργασίας οδηγούν πολλούς εργαζομένους σε περισσότερες ώρες εργασίας. Μάλιστα, στους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης οι δηλωθείσες υπερωρίες αυξήθηκαν έως και 728% σε επταμηνιαία βάση.