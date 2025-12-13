Έντυπη Έκδοση - Σκίτσα
Δημοφιλή
- 1
Συνδικαιούχοι τραπεζικού λογαριασμού: Το «νομοθετικό κενό» που μπορεί να τινάξει τις κληρονομιές στον αέρα -
- 2
Κλείδωσε η πληρωμή των αυξημένων συντάξεων: Πότε θα μπουν τα χρήματα και ποιοι χάνουν μέρος της αύξησης
- 3
Σοβαρές καταγγελίες στη Βρετανία για καθημερινές εξαφανίσεις αιτούντων άσυλο από τα ξενοδοχεία
- 4
Δεύτερη ευκαιρία σε οφειλέτες: Τέλος η «ομηρία» από χρέη - Tι προβλέπουν νέα voucher
- 5
Έρχεται «ηλεκτρονική» εποχή για τα μισθωτήρια από 1η Ιανουαρίου: Τι φοβούνται ιδιοκτήτες και ενοικιαστέςΑ
- 6
Θεσσαλονίκη: Δίχρονο παιδί περιπλανιόταν μόνο στους δρόμους – Συνελήφθη ο θείος που το άφησε μόνο
- 7
Γιάννης Βούρος: Ένας πρωταθλητής της υποκριτικής που αρνήθηκε να παίξει εκ του ασφαλούς
- 8
Χωριστές φορολογικές δηλώσεις για συζύγους: Τι κερδίζετε, τι χάνετε και πώς επηρεάζονται τα επιδόματα
- 9
Οι νοσηλευτές εξαφανίζονται
- 10
Ζώδια: Αναλυτικές προβλέψεις για το 2026ι φέρνουν οι μεταβολές σε Κρόνο, Ποσειδώνα, Ουρανό, Πλούτωνα και Δία -