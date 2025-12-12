Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Οι Πράσινοι έπαιξαν με παίκτη παραπάνω για μία ώρα αγώνα απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, αλλά παρά τις ευκαιρίες δεν κατάφεραν να σκοράρουν, με το 0-0 να μένει μέχρι το φινάλε και να τα αφήνει όλα ανοιχτά για την πρόκριση.

Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε τελικά τετράδα στην άμυνα, κάνοντας έκπληξη με τον Τουμπά: τον χρησιμοποίησε για πρώτη φορά ως αριστερό μπακ, ενώ άφησε εκτός ενδεκάδας και τους Μπακασέτα και Σφιντέρσκι, επιλέγοντας τους Τζούρισιτς και Πάντοβιτς για το αρχικό σχήμα. Μοιρασμένο το παιχνίδι στο πρώτο μέρος, με τη Βικτόρια Πλζεν να μπαίνει καλύτερα και να δείχνει να ελέγχει τον ρυθμό της αναμέτρησης, αλλά τους Πράσινους να ισορροπούν από το 20′ και μετά. Με τον Τετέ κεφάτο και τους Τσιριβέγια και Σιώπη να παίρνουν σιγά σιγά τη μάχη της μεσαίας γραμμής, ο Παναθηναϊκός άρχισε να απειλεί και η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 24′ με τον Τζούρισιτς να μπαίνει στην περιοχή και να σουτάρει, αλλά τον Βίγκελε να μπλοκάρει. Ενα λεπτό μετά ήρθε ένα σουτ του Τετέ, με τον τερματοφύλακα των Τσέχων να αντιδρά ξανά σωστά, ενώ η αριθμητική ισορροπία άλλαξε στο ημίωρο. Οι Τσέχοι έμειναν με δέκα παίκτες λόγω δεύτερης κίτρινης κάρτας του Γεμέλκα, με τον Παναθηναϊκό να έχει μία ώρα αγώνα για να βρει γκολ νίκης.

Απειλή χωρίς γκολ

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ήταν πολύ πιεστική στο δεύτερο ημίχρονο, με τη Βικτόρια να οπισθοχωρεί παίζοντας και με δέκα παίκτες προκειμένου να κρατήσει το μηδέν στην άμυνα. Ο Τετέ στο 57′ έπειτα από σέντρα του Ζαρουρί σούταρε στην κίνηση μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να φεύγει ψηλά. Η είσοδος του Μπακασέτα και του Τσέριν έκανε τον Παναθηναϊκό περισσότερο λειτουργικό και πιο επιθετικό, με τους Πράσινους να είναι απόλυτοι κυρίαρχοι του αγώνα και να ψάχνουν με ανάπτυξη από τα άκρα να απειλήσουν. Ενα σουτ του Ζαρουρί στο 63′ έφυγε λίγο έξω, ενώ στο 78′ ο Τσιριβέγια επιχείρησε να απειλήσει, με το σουτ να έχει την ίδια κατάληξη.

Στο 88′ ο Παναθηναϊκός σε φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή απείλησε με Σφιντέρσκι, Καλάμπρια και ένα σουτ του Μπακασέτα να φεύγει λίγο άουτ, ενώ από το VAR τσέκαραν ένα μαρκάρισμα πάνω στον Πολωνό, χωρίς ωστόσο να δοθεί κάτι. Τελικά το 0-0 έμεινε μέχρι το φινάλε, με τον Παναθηναϊκό να χάνει μεγάλη ευκαιρία (κυρίως επειδή έπαιζε με παίκτη παραπάνω) να κλειδώσει από χθες την πρόκριση, αλλά με δέκα βαθμούς να την έχει ακόμα στο χέρι του.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Ινγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά (58′ Μπακασέτας), Σιώπης (58′ Τσέριν), Τσιριβέγια, Τετέ, Τζούριτσιτς, Ζαρουρί, Πάντοβιτς (75′ Σφιντέρσκι).

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ (Μάρτιν Χίσκι): Βίγκελε, Ντόσκι, Ντουέ, Γιεμέλκα, Βισίνσκι (41′ Μάρκοβιτς), Βαλέντα (75′ Ζελίκοβιτς), Τσερβ, Λάντρα (66′ Σπατσίλ), Μέμιτς, Ντουροσίνμι (75′ Βίντρα), Αντού (41′ Σουαρέ).