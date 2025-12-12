Στα νερά της Μαύρης Θάλασσας έπνιξε τη Σαμσουνσπόρ η ΑΕΚ εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα νοκάουτ και σε μεγάλο ποσοστό την απευθείας συμμετοχή της στη φάση των 16 του Κόνφερενς Λιγκ.

Ο Δικέφαλος υποχρέωσε την τουρκική ομάδα στην πρώτη της ήττα στη διοργάνωση και μάλιστα στην έδρα της με ανατροπή, με μια μυθική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο.

Ενας διπρόσωπος Δικέφαλος που πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων το πρώτο 45λεπτο παρουσιάζοντας τάσεις αυτοκτονίας. Ενα αστείο αυτογκόλ από τον Μουκουντί έπειτα από ένα ακόμα πιο αστείο λάθος του Ρότα από το οποίο ξεκίνησε η επίθεση της τουρκικής ομάδας. Νωχελική, άνευρη, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να έχει ούτε μία τελική στην αντίπαλη εστία και με επιθέσεις 8-2 για τη Σαμσουνσπόρ όλα έδειχναν πως θα περάσει ένα δύσκολο βράδυ.

Το μυστικό του αγώνα κρύβεται στα αποδυτήρια και όσα άλλαξε ο Νίκολιτς στις ρυθμίσεις της ομάδας του. Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να μαθαίναμε τι είπε στους παίκτες του και τους μετέτρεψε σε αφηνιασμένα άλογα και σε 12 λεπτά στην επανάληψη έφεραν τα πάνω κάτω. Πρώτα ο Μαρίν μεταμορφώθηκε σε Μαρίνιο Περναμπουκάνο στέλνοντας με τηλεκοντρόλ την μπάλα στο δεξί παραθυράκι της τουρκικής εστίας με εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ. Τον ζήλεψε ο Κοϊτά και με επέλαση από δεξιά νίκησε τον Κοτσούκ α λα Γιαμάλ. Λίγο πιο προσεκτικοί να ήταν οι παίκτες της ΑΕΚ το σκορ εύκολα θα έφτανε σε 1-4. Θα πρέπει να δουλέψουν περισσότερο στις συνεργασίες τους στο τρίτο κομμάτι του γηπέδου για να μη χαραμίζουν το ωραίο τους ποδόσφαιρο.

Μεγάλο μέρος των τριών βαθμών η ΑΕΚ το χρωστά στον Ρότα που την έσωσε από βέβαιο γκολ στις καθυστερήσεις και εξιλεώθηκε για την γκάφα του στο πρώτο γκολ. Η Σαμσουνσπόρ ζει έναν ελληνικό εφιάλτη φέτος, αφού το καλοκαίρι είχε τεθεί νοκάουτ στα προκριματικά του Γιουρόπα Λιγκ από τον Παναθηναϊκό. Η UEFA πρέπει να επιληφθεί για τις σημαίες του ψευδοκράτους που είχαν κρεμάσει στις εξέδρες οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ.