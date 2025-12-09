Τα ψώνια της εβδομάδας είναι σαν τους αριθμούς, λένε πάντα την αλήθεια. Οι λογαριασμοί που καλούνται να πληρώσουν τα ελληνικά νοικοκυριά για τα απολύτως απαραίτητα είδη διατροφής χαλάνε οποιοδήποτε κυβερνητικό αφήγημα περί καταπολέμησης της ακρίβειας. Οι τιμές των τροφίμων, παρά τα δεκάδες μέτρα που έχει ανακοινώσει το αρμόδιο υπουργείο, παραμένουν εξαιρετικά υψηλές, ροκανίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Η έρευνα που παρουσιάζουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ» απλά επιβεβαιώνει κάτι το οποίο γνωρίζει οποιοσδήποτε επισκέπτεται ένα σουπερμάρκετ: παρά την πτωτική τάση των τιμών διεθνώς, εδώ το κόστος της διατροφής συνεχίζει να ανεβαίνει. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Οκτώβριο οι τιμές στα είδη διατροφής και τα μη αλκοολούχα ποτά ήταν αυξημένες κατά 0,9% έναντι του Σεπτεμβρίου, όταν ο δείκτης του FAO στο ίδιο διάστημα υποχώρησε κατά 1,6%. Στη δε σύγκριση με τις τιμές ένα και δύο χρόνια πριν, οι αυξήσεις αγγίζουν το 2,3% και το 3,7% αντίστοιχα. Τα δε στοιχεία του Ινστιτούτου Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών για τον Νοέμβριο δείχνουν αύξηση 1,75% του πληθωρισμού στις αλυσίδες σουπερμάρκετ σε σχέση με πέρυσι τον ίδιο μήνα.

Είναι γνωστό πως μεγάλο μέρος του προβλήματος οφείλεται στους χαμηλούς μισθούς και συντάξεις – πληρώνουμε τα ίδια προϊόντα ακριβότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ενώ μισθοί και συντάξεις παραμένουν κάτω από αυτόν. Αλλά και πως υπάρχει μεγάλο χάσμα από το χωράφι μέχρι το ράφι. Η αγορά χρειάζεται βαθιές μεταρρυθμίσεις με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών. Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει επιτέλους πρωτοβουλίες που θα τους ανακουφίσουν πραγματικά.