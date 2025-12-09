Σίγουρα δεν είναι το φαντασμαγορικό δέντρο του Beverly Hills Hotel στο Λος Αντζελες. Πρόκειται όμως για ένα Christmas tree που μας τράβηξε το ενδιαφέρον, εκεί, στην ταράτσα κομψού κτιρίου, στη γωνία της Πανεπιστημίου με την οδό Αμερικής.

Το φωτογραφίσαμε έτσι όπως το είχαν στολίσει στην άκρη της ταράτσας και έμοιαζε να «ισορροπεί» επικίνδυνα με τα χρυσά του λαμπιόνια και στολίδια, πάνω από τους πολυσύχναστους δρόμους. Η ιδέα πάντως είναι καλή, πρωτότυπη, αρκεί το δέντρο να είναι δεμένο με τον σωστό τρόπο, ώστε να μην… πέσει στο κεφάλι κάποιου περαστικού ή στο καπό αυτοκινήτου.

Από το κέντρο της Αθήνας στο Φαληρικό Δέλτα και τα υπέροχα στολισμένο Πάρκο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κατεβαίνοντας τη Λεωφόρο Συγγρού, δεν μπορείς παρά να κοιτάξεις στο τεράστιο πάρκο που θυμίζει Χόλιγουντ. Δεκάδες δέντρα στολισμένα με χιλιάδες φωτάκια, τα κτίρια λαμπερά, τα παιδιά να παίζουν δίπλα στο κανάλι, ο κήπος με τον κόσμο να βολτάρει μέσα σε γιορτινή ατμόσφαιρα.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή είχε τον περισσότερο κόσμο για την πολυσυζητημένη παράσταση «Τόσκα». Την Κυριακή στη σκηνή ανέβηκε για μία και μόνο βραδιά, ο διάσημος τενόρος Ρομπέρτο Αλάνια για να ερμηνεύσει μαζί με τη σύζυγό του, διεθνούς φήμης υψίφωνο Αλεξάντρα Κούρζακ (στον ρόλο της Φλόρια Τόσκα) τον Μάριο Καβαρντόσι.

Οι θεατές στην αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος» χειροκρότησαν ενθουσιασμένοι τους συντελεστές της δημοφιλούς όπερας του Πουτσίνι. Πιο βόρεια, στο Golden Hall, η LiLALO πραγματοποίησε τα επίσημα εγκαίνια του νέου της καταστήματος, επενδύοντας σε μια ολιστική εμπειρία πολυτέλειας, όπου η τέχνη, ο σχεδιασμός και η κομψότητα συνυπάρχουν αρμονικά.