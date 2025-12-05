Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φρόντισε ώστε όλα τα χαρτιά να είναι ανοιχτά στο τραπέζι: «Προπονήθηκαν κανονικά» είπε για τον Ντανιέλ Ποντένσε και τον Τσικίνιο στις καθιερωμένες – προ Super League αγωνιστικής – δηλώσεις του. Οπερ σημαίνει πως και οι δύο πολύτιμοι Πορτογάλοι αν δεν αλλάξει κάτι σήμερα θα είναι κανονικά στην αποστολή για την αυριανή παρτίδα με τον ΟΦΗ (17:00) στον επίλογο του πρώτου γύρου. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα πως θα είναι και στην 11άδα.

Εμεινε πραγματικά ικανοποιημένος ο Βάσκος από την αφοσίωση του Γιουσούφ Γιαζίτσι στο ματς Κυπέλλου με τη Σύρο. Και βέβαια σε μια ακόμη «εφαρμογή» του σχήματος με τα δύο φορ είδε την ομάδα του να σκοράρει 5 γκολ. Δεν θα πρέπει να θεωρηθεί καθόλου παράξενο λοιπόν ο Ολυμπιακός στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου να το πιάσει από εκεί που το άφησε στις Κυκλάδες. Μια 4-4-2 εκδοχή με τον Τούρκο σε μια από τις δύο πτέρυγες και με τους Μεντί Ταρέμι – Ρομάν Γιάρεμτσουκ να διεκδικήσουν τη θέση του παρτενέρ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην επίθεση.

Παίζει τα Champions League ρέστα του στην κατάψυξη της Αστάνα ο Ολυμπιακός το απόγευμα της Τρίτης (17:30) κόντρα στην Καϊράτ. Και εκεί είναι που θέλει έτοιμους τους Ποντένσε και Τσικίνιο το τεχνικό τιμ. Το αυριανό μοιάζει με… γέφυρα: Να παίξουν, αν παίξουν, για 15-20 λεπτά ίσα να μπουν σε αγωνιστικό ρυθμό. Και αυτό επί της ουσίας ο Μεντιλίμπαρ το παραδέχτηκε, έστω παίζοντας λιγάκι με τις λέξεις (Cosmote Sport): «Εχουμε κάποιους παίκτες που δεν είναι 100% καλά. Επομένως, από τη στιγμή που τα δύο παιχνίδια είναι τόσο κοντά μεταξύ τους, δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Οχι επειδή είναι για διαφορετικές διοργανώσεις, αλλά επειδή είναι τόσο κοντά το ένα με το άλλο. Σε αυτή τη συνθήκη δεν μπορούμε να μη σκεφτούμε και το επόμενο παιχνίδι όταν θα πάρουμε τις αποφάσεις μας για το ποιοι θα παίξουν κόντρα στον ΟΦΗ».

«Θα επιλέξουμε τους παίκτες που θεωρούμε κατάλληλους για το κάθε παιχνίδι χωρίς να επιβαρύνουμε τα παιδιά που δεν είναι έτοιμα ακόμα. Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες και όσο κάνουν στο γήπεδο αυτά που τους ζητάμε, τότε ακόμα καλύτερα για μας, γιατί είναι καλό να μοιράζονται τα παιχνίδια» πρόσθεσε και κάπου εδώ μια ενδιαφέρουσα κουβέντα ανοίγει. Γιατί ως τις 20 Δεκέμβρη, σε δύο εβδομάδες, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του: ΟΦΗ (6/12, εντός), Καϊράτ (9/12, εκτός), Αρης (14/12), Ηρακλής (17/12 εντός, Κύπελλο), Κηφισιά (20/12). Είναι δεδομένο ότι θα χρειαστούν οι περισσότεροι. Πολλώ δε μάλλον έπειτα από τη δοκιμασία στην κατάψυξη της Αστάνα.

* Μεντιλίμπαρ: «Είναι πολύ ευχάριστο που όλο και περισσότερος κόσμος θέλει να έρχεται στο γήπεδό μας. Και είναι υπέροχο που το γήπεδο θα μεγαλώσει για να μπορούν να έρχονται ακόμα περισσότεροι φίλαθλοι. Ολο αυτό εμάς μας γεμίζει ευθύνη για να έχουμε μια καλή πορεία ως ομάδα».

Ασβεστη Φλόγα αγάπης

Για ενδεκάτη διαδοχική χρονιά, η ΠΑΕ Ολυμπιακός και η Stoiximan έδωσαν το παρών στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες «Φλόγα». Οι Παναγιώτης Ρέτσος, Τσικίνιο, Κοστίνια και Αλέξιος Καλογερόπουλος, οι Κωνσταντίνα Μυλωνά και Ελπίδα Μαντζακοπούλου εκ μέρους της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών, αλλά και η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Ντέπη Κοξένογλου, βρέθηκαν κοντά στους αληθινούς μαχητές της ζωής, τους πρόσφεραν μια ζεστή αγκαλιά, τους μοίρασαν δώρα και φωτογραφήθηκαν μαζί τους, χαρίζοντας χαμόγελα στα γλυκά τους προσωπάκια. «Για εμάς είναι τιμή που βρισκόμαστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά. Θέλουμε κάθε χρόνο να τους προσφέρουμε όση περισσότερη χαρά γίνεται. Ξέρουμε ότι περνούν δύσκολα και είμαστε μαζί τους σ’ αυτή την προσπάθεια» εξήγησε ο Παναγιώτης Ρέτσος. «Οταν με ενημέρωσαν ότι θα έρθω στη “Φλόγα”, χάρηκα πολύ. Το να βρίσκεται κανείς δίπλα στα παιδιά που το χρειάζονται είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορείς να κάνεις. Και είμαι βέβαιος ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να το πράττει. Είμαι υπερήφανος και χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Δεν ξέρω πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε, όμως είναι πολύ όμορφο να είμαστε δίπλα σε όσους μπορούμε να δώσουμε δύναμη. Στο ποδόσφαιρο προσπαθούμε και παλεύουμε, αλλά πιο σημαντικά είναι τα παιδιά και γι’ αυτό είμαστε στο πλευρό τους» πρόσθεσε από την πλευρά του ο Τσικίνιο σε μια απόδειξη πως η μεγάλη ιδέα του Βαγγέλη Μαρινάκη και η «επιστρέφουμε την αγάπη» φιλοσοφία του club, έχει γίνει πλέον συνείδηση. «Είναι σημαντική για εμάς και για τα παιδιά μας αυτή η επίσκεψη. Σας περιμένουμε κάθε χρόνο. Δεν θα σταματήσει αυτή η επίσκεψη, σας ευχαριστούμε. Η Φλόγα στηρίζεται σε όλους εσάς, σε όλο τον κόσμο, οι πόροι μας είναι μόνο από τον κόσμο», ανέφερε από την πλευρά της η πρόεδρος της «Φλόγας» Μαρία Τρυφωνίδη.