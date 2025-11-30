Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης θα πρέπει να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμά στη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης, με τον οποίο μιλήσαμε με αφορμή τη συνάντηση του Ζοράν Μαμντάνι με τον αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο. Ο έλληνας ομογενής και ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ επεξηγεί επίσης γιατί παρατηρείται πτώση στη δημοτικότητα του αμερικανού προέδρου.

Πρόσφατα ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι είχε συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η οποία ήταν αρκετά εγκάρδια παρά τις επιθέσεις που είχαν εξαπολύσει ο ένας προς τον άλλον πριν από τις εκλογές. Πώς εξηγείτε την αλλαγή στάσης;

Η συνάντηση ήταν αρκετά εγκάρδια επειδή ο πρόεδρος Τραμπ είναι πολιτισμένος. Είτε συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Κορέας είτε με τον πρόεδρο Σι της Κίνας ή με τον Πούτιν ή τον Νετανιάχου, ακόμα κι αν συναντηθεί με τους Ιρανούς, είναι πάντα πολύ πολιτισμένος επειδή ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει να έχει πολιτισμένη διάθεση. Δεν πιστεύει στη φιλοσοφία και τις προσεγγίσεις του Ζοράν. Εκτιμώ ότι όπως λέμε στα ελληνικά θα έχει τα μάτια του δεκατέσσερα σε ό,τι συμβαίνει.

Η ευθύνη «πέφτει» στην κυβερνήτη της πολιτείας, στην Κάθι Χότσαλ, ως επιβλέπουσα του δημάρχου. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει την ευθύνη για τα χρήματα που δίνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση στη Νέα Υόρκη. Είναι σχεδόν 10 δισ. δολάρια. Ο μόνος τρόπος για να πάρει ο Ζοράν τα χρήματα, για να χτίσει νέες κατοικίες κ.λπ., είναι να έχει διάθεση συνεργασίας. Ο Τραμπ δεν πρόκειται να του δώσει τα χρήματα εκτός αν συνεργαστεί. Το ερώτημα είναι, θα ικανοποιήσει τους οπαδούς του, τους σοσιαλιστές ή τον πρόεδρο Τραμπ ή την κυβερνήτη Χότσαλ; Στο αμερικανικό σύστημα υπάρχουν έλεγχοι και ισορροπίες. Δεν μπορείς απλώς να πεις θα τα δώσουμε όλα δωρεάν, δωρεάν λεωφορεία, δωρεάν μετρό, δωρεάν τα πάντα. Ο σοσιαλισμός δεν λειτουργεί. Αυτό που μας ανησυχεί είναι το γεγονός ότι έχει την εποπτεία του αστυνομικού τμήματος. Επίσης ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης έχει το δικαίωμα να διορίζει ποινικούς δικαστές. Αν διορίσει ποινικούς δικαστές που δεν βάζουν κανέναν εγκληματία στη φυλακή τότε θα έχουμε πρόβλημα.

Το γεγονός ότι εμφανίστηκαν Τραμπ και Μαμντάνι με εγκάρδιο τρόπο στον Λευκό Οίκο αποδυναμώνει την επιχειρηματολογία των Ρεπουμπλικανών εναντίον των Δημοκρατικών;

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει τον έλεγχο του Κογκρέσου, τον έλεγχο της Γερουσίας και τον έλεγχο του Λευκού Οίκου, κάτι που είναι σημαντικό. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο του Δημοκρατικού Κόμματος. Αυτό συνέβη στη Νέα Υόρκη. Και υπάρχει μια επανάσταση σε εξέλιξη εντός του Δημοκρατικού Κόμματος. Οι Δημοκρατικοί με κοινή λογική, και είναι πολλοί, φοβούνται τους σοσιαλιστές, οι οποίοι τους έχουν απειλήσει. Απείλησαν πρόσφατα τον Χακίμ Τζέφρις, τον επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Απείλησαν τον γερουσιαστή Σούμερ.

Ο Μαμντάνι ζει στην Αστόρια. Εχει καλές σχέσεις με τους Ελληνοαμερικανούς;

Εχει το γραφείο του σε ένα κτίριο Ελληνοαμερικανών, ενός φίλου μου, με τίτλο «Sweet Americans». Μόνο με τους κομμουνιστές έχει σχέσεις. Υπάρχουν μερικοί έλληνες κομμουνιστές.

Φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Τραμπ και ο Μαμντάνι συζήτησαν επίσης για το υψηλό κόστος ζωής στη Νέα Υόρκη. Πιστεύετε ότι θα βρουν τρόπο να συνεργαστούν;

Ο Τραμπ είναι το αφεντικό. Ο Μαμντάνι πρέπει να συνεργάζεται και να ακούει. Αν παίζεις πόκερ, ο Τραμπ έχει «φουλ». Ο Μαμντάνι δεν έχει χαρτιά. Μπορεί να προσπαθήσει να εξασκηθεί.

Το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ έχει μειωθεί. Οι Αμερικανοί εμφανίζονται δυσαρεστημένοι λόγω του κόστους ζωής, λόγω του τρόπου με τον οποίο ο Τραμπ χειρίστηκε την έρευνα για την υπόθεση Επστιν.

Ο πρόεδρος Τραμπ πίεσε το Κογκρέσο να ανοίξει όλα τα αρχεία για τον Επστιν. Στη συνέχεια το Κογκρέσο ψήφισε την Τρίτη, η Γερουσία την Τετάρτη και ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη νομοσχέδιο που εγκρίνει τη δημοσιοποίηση των φακέλων της υπόθεσης. Καμία καθυστέρηση. Θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει και αφορά τη λατινοαμερικανική κοινότητα. Οι άνθρωποι της Υπηρεσίας Μετανάστευσης έχουν επιδείξει υπερβολικό ζήλο. Ξεφορτώνονται σίγουρα τους μεγάλους εγκληματίες, αλλά και άλλους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ παράνομα. Η ισπανόφωνη κοινότητα, η οποία αποτελεί ίσως το 20% του αμερικανικού πληθυσμού, είναι αναστατωμένη με αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Χάσαμε τις εκλογές για κυβερνήτες στο Νιου Τζέρσεϊ και στη Βιρτζίνια. Το πρώτο πρόβλημα ήταν το πρόβλημα των Λατινοαμερικανών. Το δεύτερο πρόβλημα ήταν το κλείσιμο της κυβέρνησης, όπου όλοι φταίνε.