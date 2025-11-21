Πρίγκιπες με κελεμπίες χειροποίητες, μεταξένιες και… δισεκατομμύρια στην τσέπη, ένας ισχυρός «εκκεντρικός» ηγέτης, που με τις αποφάσεις του επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη, μεγαλοεπιχειρηματίες, διάσημοι αθλητές και μια άκρως γοητευτική γυναίκα να κυκλοφορεί ανάμεσά τους. Στο πολυσυζητημένο δείπνο (στην ανατολική αίθουσα του White House), το οποίο παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ προς τιμήν του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ έκλεψε την παράσταση. Ο crown prince της Σαουδικής Αραβίας επισκέφθηκε ως γνωστόν τον Λευκό Οίκο. Μια επίσημη επίσκεψη που είχε κάτι το ιδιαίτερα λαμπερό, κάτι από κινηματογραφικό «touch» θα έλεγα. Ηταν η επιβλητική αίθουσα; Τα αστραφτερά χαμόγελα του superstar των γηπέδων Κριστιάνο Ρονάλντο; Το εκρηκτικό… ταμπεραμέντο του Ελον Μασκ; Ολα αυτά τέλος πάντων που έκαναν τον «σκληρό» MBS, όπως είναι γνωστός, να χαμογελάει συνέχεια; Μάλλον όχι! Την προσοχή του Μπιν Σαλμάν «έκλεψε» η Μελάνια Τραμπ, η οποία καθόταν στην κορυφή του τραπεζιού. Η οικοδέσποινα ήταν απλά εκθαμβωτική, με μακρύ, στράπλες φόρεμα του διάσημου λιβανέζου designer Elie Saab. Μια τουαλέτα ντραπέ, σε emeraude χρώμα (το αγαπημένο του Saab), αξίας 3.350 δολαρίων. Μμμ! Η επιλογή ήταν οικονομική, αν σκεφθεί κανείς ότι υπάρχουν τουαλέτες (περισσότερο περίτεχνες βέβαια) και με 20.000 και 30.000 δολάρια. Οι επίσημες εμφανίσεις της Μελάνια Τραμπ είναι εκτυφλωτικές, ιδιαίτερα αν έχουν να κάνουν με βραδινά φορέματα που υπογράφουν συνήθως οι Ralph Lauren, Dior, Erdem, Dolce & Gabbana, Valentino κ.ά. Η Πρώτη Κυρία δεν συνηθίζει να «φορτώνει» την εμφάνισή της με πολλά ογκώδη κοσμήματα. Αποφεύγει τα βαριά κολιέ και επιλέγει για το βράδυ μεγάλα σκουλαρίκια ή ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι. Στη Μελάνια πάντως ταιριάζει άψογα το σμαραγδί, όπως και το ροζ, το χρυσό, το λευκό και βέβαια το μπροκάρ (με σχέδια μπαρόκ) των Dolce & Gabbana.

Οι στολισμοί στο Bergdorf Goodman και το γούρι της «ΕΛΠΙΔΑΣ»

Από την Ουάσιγκτον, τον Λευκό Οίκο, το προεδρικό ζεύγος Τραμπ, τον Ρονάλντο με την εκρηκτική Τζορτζίνα του, τους μεγαλοεπιχειρηματίες, «περνάμε» στη φαντασμαγορικά στολισμένη Νέα Υόρκη. Εκεί όπου επιλέγει να ζει μέρος του χρόνου η Μελάνια για να βρίσκεται κοντά στον γιο της, Μπάρον. Απέναντι από το ολόχρυσο Trump Tower βρίσκεται, ως γνωστόν, το πολυκατάστημα Bergdorf Goodman. Οι βιτρίνες του και όλος ο διάκοσμος κλέβουν τα flash. Πραγματικά ένα ντεκόρ παραμυθένιο. Εξαιρετικά στολισμένη και μία από τις παλαιότερες παμπ στη Νέα Υόρκη, η περίφημη Οσκαρ Γουάιλντ. Επιστροφή στην Αθήνα, και στο Σωματείο Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» όλοι ετοιμάζονται για το μεγάλο bazaar στις 10 και 11 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Semiramis στο Κεφαλάρι. Εκεί, μεταξύ πολλών άλλων, θα διατίθεται και το γούρι της ΕΛΠΙΔΑΣ για το 2026, με χαραγμένες τις λέξεις ΑΓΑΠΗ, ΦΩΣ και ΕΛΠΙΔΑ. Είναι σχεδιασμένο από την καταξιωμένη σχεδιάστρια κοσμημάτων και επικεφαλής της Επιτροπής ELPIDA Youth Μαριάννα Λαιμού, και κατασκευασμένο από τo γνωστό κοσμηματοπωλείο Serkos. Ολα τα έσοδα από την πώλησή του θα διατεθούν για τη στήριξη των σκοπών του Σωματείου.