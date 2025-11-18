Ηταν περασμένες δύο τα ξημερώματα της Δευτέρας όταν στην τρέντι Corso Como, στο κέντρο του Μιλάνου εμφανίστηκε μια γνωστή φιγούρα αναστατώνοντας τους Ιταλούς. Το μακρύ ξανθό μαλλί το κάλυπτε ένα καπέλο τζόκεϊ που το είχε τοποθετημένο ανάποδα. Παρά την παγερή νύχτα φορούσε ένα λεπτό αντιανεμικό, μαύρο φούτερ και παντελόνι σε στυλ μπάγκι. Περπατούσε με ελεγχόμενη ένταση και λίγο ανοιχτά τα πόδια. Ηταν ο Ερλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος ηγείτο μιας ντουζίνας συμπαικτών του στην Εθνική Νορβηγίας και είχε κατεύθυνση το γνωστό κλαμπ Hollywood Rythmoteque όπου θα γιόρταζαν τη μεγαλειώδη νίκη τους με 4-1 επί της Ιταλίας στο «Μεάτσα» που τους έδωσε το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Ο Χάαλαντ συνεχίζει να πασπαλίζει με χρυσόσκονη τον μύθο του σκοράροντας κατά ριπάς. Οι επιδόσεις του κόβουν την ανάσα και προκαλούν τριγμούς ακόμα και στα πιο σπάνια ρεκόρ των Ρονάλντο και Μέσι.

Στο «Μεάτσα» ο Cyborg πρόσθεσε δύο ακόμα γκολ στο βιογραφικό του με τα οποία ισοφάρισε μια επίδοση που είχε να εμφανιστεί για περισσότερα από 60 χρόνια. Ο Χάαλαντ σκόραρε για 11ο συνεχόμενο παιχνίδι με την εθνική του ομάδα. Το σερί του ξεκίνησε στις 14 Νοεμβρίου 2024 στο παιχνίδι με τη Σλοβενία και συνεχίζεται ακάθεκτο.

Ο προηγούμενος παίκτης που είχε πετύχει κάτι ανάλογο ήταν ο Μαλαισιανός Αμπντούλ Γκάνι Μινχάτ που σκόραρε σε 11 συνεχόμενα ματς από τις 28 Μαΐου 1961 μέχρι τις 28 Αυγούστου 1962.

Ο μεγάλος Ρονάλντο που πλησιάζει τα 1.000 γκολ στην καριέρα του έχει καταφέρει να σκοράρει μόλις σε έξι σερί ματς με την Εθνική Πορτογαλίας, ενώ η καλύετρη επίδοση του νικητή οκτώ Χρυσών Μπαλών, Λιονέλ Μέσι είναι οκτώ σερί αγώνες.

Ο Χάαλαντ μοιάζει ασταμάτητος φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Στην τρέχουσα προκριματική φάση του Μουντιάλ πέτυχε 16 γκολ σε μόλις οκτώ παιχνίδια – δύο γκολ/αγώνα και τα διπλάσια από τον ανταγωνισμό. Εφτασε τα 55 γκολ σε διεθνείς αγώνες, όσα έχει και ο Κιλιάν Εμπαπέ σε 94 ματς. Με τη διαφορά πως ο Χάαλαντ χρειάστηκε 46 λιγότερα.

Ο Γιόργκεν Γιούβε που κρατούσε το ρεκόρ του κορυφαίου σκόρερ στη Νορβηγία για 90 χρόνια είχε πετύχει 33 γκολ. Ο Χάαλαντ είναι επίσης ο πρώτος παίκτης ύστερα από μισό και πλέον αιώνα που χρειάστηκε λιγότερα από 50 παιχνίδια για να ξεπεράσει το φράγμα των 50 γκολ.

Αν στην παραγωγικότητά του προστεθούν και τα γκολ που έχει πετύχει φέτος με τη Μάντσεστερ Σίτι τότε ο αριθμός των τερμάτων ανεβαίνει στα 32 σε μόλις 20 αγώνες!

Οπως ήταν φυσικό η Νορβηγία στηρίχθηκε στην πιο σύγχρονη μηχανή παραγωγής τερμάτων για να επιστρέψει σε Παγκόσμιο Κύπελλο ύστερα από 28 χρόνια και τέταρτη στην ιστορία της.

Για τον Χάαλαντ αποτελούσε ένα προσωπικό στοίχημα καθώς ο πατέρας του Αλφ Ινγκε είχε αγωνιστεί στη διοργάνωση του 1994.

Το τέρας της φύσης οι Ιταλοί προσπάθησαν να το αποσυντονίσουν χρησιμοποιώντας πεπαλαιωμένες μεθόδους. Ο «Cyborg» αποκάλυψε μετά τον αγώνα πως μετά την ισοφάριση της Νορβηγίας σε 1-1 ο Τζιανλούκα Μαντσίνι άρχισε να του ακουμπά τα οπίσθια. «Σκέφτηκα «τι κάνει;». Τότε τον έσπρωξα και του είπα «σ’ ευχαριστώ για το κίνητρο. Ας το κάνουμε»». Και το έκανε. Πέτυχε δύο γκολ οδηγώντας τη Νορβηγία σε ιστορική νίκη με 4-1 στο «Μεάτσα». Για να επιστρέψουν οι Βίκινγκς σε Μουντιάλ χρειάστηκε να σπάσουν μοτίβα και να γίνουν καλύτεροι παίκτες, όπως εξήγησε ο Χάαλαντ, ενώ παραδέχτηκε πως του έφυγε ένα βάρος από πάνω του. «Είμαι χαρούμενος αλλά περισσότερο ανακουφισμένος, για να είμαι ειλικρινής. Τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Το ήθελα για εβδομάδες αλλά δεν μπορούσα. Τώρα όμως μπορώ», κατέληξε.