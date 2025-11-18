Έντυπη Έκδοση - ΣκίτσαΤο σκίτσο του Κώστα Σκλαβενίτη για ΤΑ ΝΕΑ 18/11/2025 TANEA Newsroom Πρώτη Δημοσίευση 18/11/2025, 17:19 Online Έκδοση 18/11/2025, 17:19 Share Share Facebook Twitter Linked in Messenger Whatsapp Telegram e-mail Τελευταία Νέα 18:48 Κόσμος Γερμανία: Ανησυχία για τα θέματα ασφάλειας στις χριστουγεννιάτικες αγορές – Τι ζήτησε ο Μερτς 18:47 Κόσμος Επίθεση του ουκρανικού στρατού με πυραύλους ATACMS σε ρωσικούς στόχους 18:47 Πίσω από τις κάμερες Παρουσίες 18:42 ΣΚΛΗΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Το κλίμα σαν οικονομικό όπλο Vidcast: Στα Σχοινιά Τελευταία ΝέαΓερμανία: Ανησυχία για τα θέματα ασφάλειας στις χριστουγεννιάτικες αγορές – Τι ζήτησε ο ΜερτςΕπίθεση του ουκρανικού στρατού με πυραύλους ATACMS σε ρωσικούς στόχουςPolitico: Η ζώνη θανάτου της Ουκρανίας -Πώς τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έβαλαν τέλος στον πόλεμο των χαρακωμάτων