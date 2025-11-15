Ολα είναι έτοιμα για την αυριανή επίσκεψη στην Αθήνα του ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που θα συναντηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Κώστα Τασούλα, στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τον Νικήτα Κακλαμάνη στη Βουλή. Το ακριβές πρόγραμμα δεν ανακοινώνεται, βέβαια, όπως είχε γίνει και κατά την προηγούμενη επίσκεψη του, λόγω των αυστηρότατων μέτρων ασφαλείας. Η ατζέντα του, όμως, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα είναι γνωστή κι αφορά, καταρχάς, την αμυντική βοήθεια και τα ενεργειακά. Το Κιέβο επιδιώκει να αυξήσει τη συμμετοχή των συμμάχων του ΝΑΤΟ στο πρόγραμμα PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) μέσω του οποίου οι χώρες της Συμμαχίας δεσμεύουν κονδύλια για αγορά αμερικανικών όπλων από την Ουκρανία. Εως τώρα στο PURL έχουν προσφέρει κονδύλια τα 17 από τα 32 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και θεωρείται βέβαιο ότι ο Ζελένσκι θα ζητήσει από τον Μητσοτάκη και τη δική μας συμμετοχή ενώ, παράλληλα, θα γίνει κουβέντα και για τυχόν περαιτέρω ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας από τα εγχώρια αποθέματά μας. Ενα ακόμη κρίσιμο ζήτημα για την Ουκρανία είναι το αίτημα προς την ΕΕ να επιτραπεί η χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη της εμπόλεμης χώρας, τόσο στην άμυνα όσο και στην ανοικοδόμησή της. Στο ενεργειακό, πάντως, η συνεργασία Αθήνας και Κιέβου είναι ζωντανή, μιας και η Ουκρανία λαμβάνει ήδη φυσικό αέριο μέσω της Διαβαλκανικής οδού που τη συνδέει με τα ελληνικά τερματικά LNG και στη συζήτηση με τον Μητσοτάκη θα επανεπιβεβαιωθούν οι προθέσεις για μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω του λεγόμενου «Κάθετου Διαδρόμου».

Η «Ιθάκη» κέρδισε τα ασφαλιστικά

Προσωρινή διαταγή που αρχικά δικαιώνει τον εκδοτικό οίκο Gutenberg, εξέδωσε το δικαστήριο στο οποίο προσέφυγε κατά εφημερίδας για τη δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη». Σύμφωνα με την απόφαση, το δικαστήριο διατάσσει προσωρινώς την άμεση απόσυρση των αποσπασμάτων του βιβλίου, την απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίου, όπως και την αναπαραγωγή, διανομή, εμπορία και εκμετάλλευση αποσπασμάτων. Τα μέτρα αυτά θα ισχύσουν τουλάχιστον μέχρι τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων, τα οποία έχουν προσδιοριστεί για τις 20 Απριλίου του 2026. Και, προφανώς, δεν αφορούν μόνο την εφημερίδα «Documento», κατά της οποίας έγινε η προσφυγή, αλλά όλα τα μέσα. Πάντως, ο εκδότης της, Κώστας Βαξεβάνης, αντέδρασε με ανάρτησή του στρεφόμενος εναντίον του Τσίπρα, συγχαίροντας τον σκωπτικά πως «κατάφερε κρυπτόμενος να πετύχει διά του εκδοτικού του, την πρώτη στην Ελλάδα απόφαση προληπτικής λογοκρισίας».

Η Γκίλφοϊλ στη Θεσσαλονίκη

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα βρεθεί στις 5 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, καθώς αποδέχθηκε την πρόσκληση του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) και θα είναι παρούσα στο γενέθλιο δείπνο για τα 50 χρόνια του Συνδέσμου, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «Hyatt», ένα κλειστό event με περίπου 550 καλεσμένους, ανάμεσά τους και ο Κώστας Τασούλας. Η νέα πρέσβειρα θα έχει την ευκαιρία να κάνει και τις βόλτες της στην όμορφη συμπρωτεύουσα και να κάνει κι ένα πέρασμα από το προξενείο των ΗΠΑ, για το οποίο είχε ακουστεί ότι είναι πιθανό να κλείσει στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των διπλωματικών αποστολών, αλλά αυτό ακούγεται ότι έχει επανεξεταστεί.

Οι προσωπικοί συνεργάτες

Η Γκίλφοϊλ φέρνει ένα νέο αέρα κοινωνικότητας στη διπλωματία που δεν έχουμε, ομολογουμένως, ξαναδεί. Και δεν ήρθε μόνη, αφού, εκτός από τον γιο της, έχει φέρει μαζί και τους δικούς της προσωπικούς συνεργάτες. Στο πλευρό της βρίσκεται, για παράδειγμα, κυριολεκτικά παντού, ο προσωπικός στυλίστας της, ο Φάνσι Τζέιμς. Τον έχουμε δει να τη συνοδεύει από τις επίσημες εκδηλώσεις της ως τα εστιατόρια στα οποία γευματίζει σχεδόν καθημερινά, ενώ ο ίδιος ανεβάζει τις εμφανίσεις του και τις βόλτες του στην Αθήνα στο Instagram. Φίλοι της στήλης που τον πέτυχαν, μάλιστα, τις προάλλες σε γνωστό ιαπωνικό εστιατόριο του Κολωνακίου μου λένε ότι είναι ευγενέστατος και με πολύ λαμπερή εμφάνιση. Μπορεί να μην κάνει διπλωματία αλλά, συνοδεύοντας μια πρέσβειρα, έχει μπει στον ρόλο κι αυτός κανονικά. Στο πλάι της Γκίλφοϊλ ξεχωρίζουν επίσης δύο νεαρές ξανθιές κύριες που τις έχουμε δει κι αυτές σχεδόν παντού της, από την ορκωμοσία της στην Ουάσιγκτον ως το ταξίδι της στην Υδρα και τη βραδιά της στο ΣΕΦ όπου ξεχώρισαν λόγω της πολύ εντυπωσιακής εμφάνισής τους. Πρόκειται για τις συνεργάτιδες και φίλες της, Κάσιντι Κοφόουντ και Ντιλέινι Φλιν. Η πρώτη είναι κόρη γνωστού επιχειρηματία και φίλου του Ντόναλντ Τραμπ και της οικογενείας του και συνδέεται με την Γκίλφοϊλ εδώ και κάποια χρόνια. Η δεύτερη είναι πολύ νέα, με credits μοντέλου και ινφλουένσερ, που ήρθε να εργαστεί μαζί με τη νέα πρέσβειρα στην Αθήνα.

Η πρώτη ευχή από την Αθήνα

Τέλος, να σας πω ότι μάλλον μάθαμε ποιος ήταν ο πρώτος Ελληνας που είχε συνομιλήσει με την Γκίλφοϊλ. Αναφέρομαι στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο που συνάντησε την αμερικανίδα πρέσβειρα προχθές αλλά το ραντεβού αυτό είχε κανονιστεί εδώ και πολλούς μήνες, όπως με ενημερώνουν εκκλησιαστικές πηγές μου. Μάλιστα, μόλις έκλεισαν χθες οι δρύινες πόρτες του αρχιεπισκοπικού γραφείου, ένας συνεργάτης του Ιερωνύμου θύμισε στον ίδιο και στην Γκίλφοϊλ πως το πρώτο τηλεφώνημα μεταξύ τους είχε γίνει όταν ανακοινώθηκε η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει τη θέση της επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η σύμπτωση ήταν ότι εκείνη την ημέρα η Γκίλφοϊλ βρισκόταν με παρέα ομογενών και κάποιος από αυτούς, ένας γνωστός ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, πήρε επιτόπου τηλέφωνο τον Αρχιεπίσκοπο και της το έδωσε για να μιλήσουν. Τότε της έδωσε την πρώτη ευχή για τη νέα αποστολή της και οι δυο τους επιφυλάχθηκαν να τα πούνε με το καλό και από κοντά στην Αθήνα. Οπως και έγινε. Ο Ιερώνυμος είπε, επίσης, στην πρέσβειρα των ΗΠΑ πως θα ήταν μεγάλη η χαρά του να έρθει στην Αθήνα ο πρόεδρος των ΗΠΑ και να τον συναντήσει.