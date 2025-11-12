Η ατάκα ανήκει στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ακούστηκε το απόγευμα της Κυριακής στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού στο γήπεδο της Νεάπολης έπειτα από την άνετη επικράτηση επί της Κηφισιάς. «Θέλω να ξέρετε ότι νιώθω πως βρισκόμαστε στο καλύτερο σημείο της σεζόν» είπε ο Βάσκος εμφανώς ικανοποιημένος. «Εχουμε ρυθμό και παίζουμε πραγματικά καλό ποδόσφαιρο. Θέλω λοιπόν να επιστρέψουμε μετά τη διακοπή έτσι ακριβώς. Με την ίδια θέληση αλλά και στην ίδια αγωνιστική κατάσταση μιας και μας περιμένουν ακόμη δυσκολότερα παιχνίδια» πρόσθεσε.

Αν ολοκληρώνοντας τις ατάκες του ο 64χρονος κοίταξε προς τον Ζέλσον Μαρτίνς; Οχι, αυτό δεν το επιβεβαιώνει κανείς. Το σίγουρο είναι ότι ο πολύπειρος κόουτς που πίνει νερό στο όνομα του 30χρονου winger, ξέρει καλά πως το τελευταίο ερυθρόλευκο δείγμα γραφής που τόσο του άρεσε σχετίζεται άμεσα με την επιστροφή του χαρισματικού winger. Ηταν καταπληκτικός κόντρα στην PSV με γκολ, δοκάρι και πραγματική εμφάνιση MVP. Ηταν καθοριστικός όμως και την Κυριακή στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας μεταξύ άλλων τα δύο πέναλτι που μετέτρεψε σε ισάριθμα γκολ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στη νίκη που επανέφερε τον Ολυμπιακό στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League.

Οπως πέρσι

Είναι πραγματικά μεγάλη η επιρροή του Ζέλσον Μαρτίνς στην εικόνα των Ερυθρόλευκων από την περσινή σεζόν και πέρα. Και δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κάποιος πως η δική του απόδοση χαρακτηρίζει ολόκληρα διαστήματα για τους Πειραιώτες. Πέρσι τέτοια εποχή για παράδειγμα είχε τις δύο ματσάρες (και ασίστ) με αντίπαλο την Μπράγκα στο Φάληρο και τη Μάλμε εκτός έδρας που έδωσαν στον Ολυμπιακό έξι βαθμούς… μισή πρόκριση στα νοκάουτ του Europa League. Και την ίδια στιγμή στο πρωτάθλημα είχε γκολ στα δύο διαδοχικά ντέρμπι με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ όπου ισάριθμες νίκες έβαλαν τους Πειραιώτες στην κορυφή της κατάταξης. Σε εκείνα τα τέσσερα ματς, πέντε στο εκτός έδρας με τον Πανσερραϊκό, είχε γκολ ή ασίστ σε όλα.

Επιβράβευση

Είναι πραγματικά καλή η συνεργασία του με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Εδεσε πέρσι σε μεγάλο βαθμό και με τον Ροντινέι στον δεξιό διάδρομο αλλά και με τον Τσικίνιο που άλλοτε παίζοντας στο «10» και άλλοτε σαν αριστερός εξτρέμ έγινε κομμάτι της εξίσωσης. Πλέον με την επιστροφή του παλιόφιλου του – από τα χρόνια της Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Ντανιέλ Ποντένσε, ο Ζέλσον μπορεί να νιώσει ακόμη πιο άνετα. Και να αλλάξει την ποιοτική στάθμη του ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού. Αρκεί να είναι υγιής. Να μην έχει μικροτραυματισμούς που τον καθυστερούν και τον αναγκάζουν να χάσει τον ρυθμό του. Φέτος του συνέβη ήδη δυο φορές. Μια στο ξεκίνημα της χρονιάς και μια μέσα στον Οκτώβρη. Το ειδικό πρόγραμμα που ακολουθεί σε καθημερινή βάση όμως φαίνεται ότι τον βοήθησε να τα αφήσει πίσω του και τα δύο αυτά… stop.

Το +1

Η τελευταία εικόνα επιβεβαιώνει την παρουσία του γνωστού καλού Ζέλσον. Και αν ο Μαρτίνς παραμείνει έτσι, τότε ο Ολυμπιακός μπορεί να νιώθει πιο άνετα με θέα στις μάχες που έχει μπροστά του έπειτα από την εθνική διακοπή που μόλις ξεκίνησε. Στο μεταξύ ο 30χρονος άσος έχει την τιμητική του σε μια ακόμη συζήτηση. Εκείνη που αφορά στην πρόθεση των Ερυθρόλευκων να συνεχίσουν στον δρόμο που χάραξαν με τον Κοστίνια και τον Πιρόλα και να επιβραβεύσουν με νέα συμβόλαιο μια σειρά από πρωταγωνιστές (τους). Είναι και ο Ζέλσον στην τρόικα που… έρχεται. Εκείνος, ο Τσικίνιο – αναμένεται ο ατζέντης του στην Ελλάδα στα τέλη του μήνα, μετά την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης – και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Για τον Ζέλσον υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα. Το τρέχον συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι (2026) αλλά σε αυτό υπάρχει οψιόν για έναν ακόμη χρόνο. Μπορεί δηλαδή η ομάδα αυτόματα να τον ανανεώσει ως το καλοκαίρι του 2027.

Η πρόταση

Ο διεθνής winger λοιπόν έχει μια ακόμη σεζόν στο λιμάνι. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός ήδη του προτείνει μια επέκταση ως το καλοκαίρι του 2028 με την απαραίτητη αναπροσαρμογή. Πρόταση επιβράβευσης για τη συνεισφορά του, αλλά και μια επιπλέον απόδειξη στο πόσο οι Ερυθρόλευκοι πιστεύουν σε εκείνον και την επιρροή του στο σύνολο. Οχι μόνο για τώρα, αλλά για τα επόμενα χρόνια…

Αν ο Μαρτίνς θα δεχθεί τώρα αυτή την πρόταση ή θα θελήσει να την πάει για… αργότερα; Μένει να φανεί. Το σίγουρο είναι ότι οι νταμπλούχοι ήδη του έστειλαν το σωστό μήνυμα. Οπως ακριβώς έχει συμβεί με τον Τσικίνιο αλλά και με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί που είναι και ο μοναδικός με συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2026.