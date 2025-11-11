Αναγκασμένος να αλλάξει τα πλάνα του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει των αγώνων με Σκωτία (Σάββατο στο Καραϊσκάκη) και Λευκορωσία (Τρίτη στην Ουγγαρία). Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ελλάδος είχε δύο απώλειες της τελευταίας στιγμής, καθώς ο Φώτης Ιωαννίδης τραυματίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και θα μείνει εκτός για διάστημα έξι εβδομάδων, ενώ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη θλάση στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό με αποτέλεσμα να ανακληθεί και η δική του κλήση.

Ο προπονητής της Εθνικής κάλεσε για πρώτη φορά τον Ανδρέα Τεττέη στην αποστολή, με τον έλληνα φορ της Κηφισιάς να εμφανίζεται χαμογελαστός χθες το πρωί στο ξενοδοχείο που μαζεύτηκαν οι διεθνείς, ενώ τη θέση του Κωνσταντέλια την πήρε ο Τάσος Μπακασέτας, που έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και αγωνίστηκε κανονικά με τον Παναθηναϊκό.

Μάλιστα για τις κλήσεις τόσο του Τεττέη όσο και των Κωστούλα (συνάντησε ξανά τον Μουζακίτη) και Τριάντη που για πρώτη φορά θα βρεθούν στην πρώτη ομάδα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανέφερε στις χθεσινές του δηλώσεις. «Προσπαθούμε πάντα να ανοίξουμε το ρόστερ της Εθνικής με κάποια παιδιά που δείχνουν ότι είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Ο Κωστούλας πέρσι στο ελληνικό πρωτάθλημα έδειξε καλά στοιχεία, αλλά στις περιόδους Μαρτίου και Ιουνίου δεν τον είχαμε λόγω του τραυματισμού. Θέλουμε να τον δούμε τώρα και στην Εθνική. Ο Τεττέη φέτος ξεχωρίζει στα ματς που κάνει με την ομάδα του. Ο Τριάντης και πέρσι και φέτος στο MLS κάνει καλά παιχνίδια και παίζει σε σημαντική θέση για μας. Είναι μία ευκαιρία, ένα παιδί που θα γνωρίσει τώρα την Ελλάδα να τον δούμε με τα χρώματα της Εθνικής. Είναι νέα παιδιά και ενδεχομένως να στελεχώσουν αυτή την Εθνική και στο μέλλον».

Μιλώντας για το γεγονός πως η Ελλάδα δίνει δύο αγώνες που πλέον δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, ο Γιοβάνοβιτς τόνισε πως δεν έχει σημασία αυτό όταν φοράς το εθνόσημο και πως όλοι οι παίκτες πρέπει να εκπροσωπούν την Ελλάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. «Η εξέλιξη των προκριματικών ήταν πάρα πολύ άσχημη για μας με τις ήττες που μας έβγαλαν νωρίς εκτός διεκδίκησης της πρόκρισης. Μία αρκετά δύσκολη περίοδος. Ηταν δύσκολο να το αποδεχθούμε, γιατί σαν ομάδα είχαμε τη δυνατότητα και την ποιότητα και την ικανότητα να προκριθούμε. Εχουμε μπροστά ματς υψηλού επιπέδου, ναι μεν δεν έχουν βαθμολογική σημασία, αλλά κάθε ματς της Εθνικής είναι διαφορετικό κι επειδή έχουμε ταλέντο, είμαστε ομάδα με προοπτική, έχουμε ένα γκρουπ παικτών που ζουν για την Εθνική, πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε καλά. Οι παίκτες εκπροσωπούν την Ελλάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οφείλουμε να προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε στα καλά ματς και στις νίκες».

Αναλυτικά οι κλήσεις της Εθνικής ομάδας μετά και τις δύο αλλαγές της τελευταίας στιγμής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Τεττέη, Παυλίδης, Κωστούλας, Τριάντης, Μπακασέτας.