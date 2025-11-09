Κυβέρνηση κι αξιωματική αντιπολίτευση διαφημίζουν την ευαισθησία, αλλά και τη μηδενική ανοχή στην ανομία, που σκοπεύουν να δείξουν. Ωστόσο, παραβλέπουν βολικά πως υπάρχουν βουλευτές της Λεβεντογέννας οι οποίοι φωτογραφίζονται με όπλα. Ή αποφεύγουν να εξηγήσουν για ποιο λόγο ήταν ανεκτό μέχρι τώρα οι πολιτικές κεφαλές του νησιού να μην επιχειρούν να αλλάξουν τα αιματηρά ήθη και έθιμα που επιβιώνουν ως σήμερα στον τόπο τους. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο – που δεσμεύτηκε πως θα ακουστούν όσα θα πουν τα υπόλοιπα κόμματα ώστε να πάψει να ισχύει ο νόμος του αίματος –, το ζήτημα δεν πρέπει να τους χωρίζει. Προς το παρόν, πάντως, το μοναδικό που τους ένωσε ήταν η παρατεταμένη αφωνία τους – κι η αδράνειά τους. Κρητικά μίντια κατηγορούν τους αιρετούς τους πως δεν υπερασπίζονται τους Κρητικούς ενώ τα αθηναϊκά ΜΜΕ προσβάλλουν την τοπική κοινωνία με αφορμή το μακελειό σε ένα ορεινό χωριό. Θα μπορούσαν και να τους καταλογίσουν πως παρότι έχουν αναλάβει το καθήκον να εκπροσωπήσουν την Κρήτη στην εθνική αντιπροσωπεία, με το πρόσχημα της διαφύλαξης παραδόσεων που έχουν τις ρίζες τους στην Ενετοκρατία, δεν έχουν δουλέψει για να μείνει το σκοτεινό παρελθόν εκεί που ανήκει. Προτιμούσαν να το καδράρουν σαν «λεβεντιά».