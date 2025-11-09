Κυβέρνηση κι αξιωματική αντιπολίτευση διαφημίζουν την ευαισθησία, αλλά και τη μηδενική ανοχή στην ανομία, που σκοπεύουν να δείξουν. Ωστόσο, παραβλέπουν βολικά πως υπάρχουν βουλευτές της Λεβεντογέννας οι οποίοι φωτογραφίζονται με όπλα. Ή αποφεύγουν να εξηγήσουν για ποιο λόγο ήταν ανεκτό μέχρι τώρα οι πολιτικές κεφαλές του νησιού να μην επιχειρούν να αλλάξουν τα αιματηρά ήθη και έθιμα που επιβιώνουν ως σήμερα στον τόπο τους. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο – που δεσμεύτηκε πως θα ακουστούν όσα θα πουν τα υπόλοιπα κόμματα ώστε να πάψει να ισχύει ο νόμος του αίματος –, το ζήτημα δεν πρέπει να τους χωρίζει. Προς το παρόν, πάντως, το μοναδικό που τους ένωσε ήταν η παρατεταμένη αφωνία τους – κι η αδράνειά τους. Κρητικά μίντια κατηγορούν τους αιρετούς τους πως δεν υπερασπίζονται τους Κρητικούς ενώ τα αθηναϊκά ΜΜΕ προσβάλλουν την τοπική κοινωνία με αφορμή το μακελειό σε ένα ορεινό χωριό. Θα μπορούσαν και να τους καταλογίσουν πως παρότι έχουν αναλάβει το καθήκον να εκπροσωπήσουν την Κρήτη στην εθνική αντιπροσωπεία, με το πρόσχημα της διαφύλαξης παραδόσεων που έχουν τις ρίζες τους στην Ενετοκρατία, δεν έχουν δουλέψει για να μείνει το σκοτεινό παρελθόν εκεί που ανήκει. Προτιμούσαν να το καδράρουν σαν «λεβεντιά».
Δημοφιλή
- 1
Βορίζια: Η επόμενη μέρα για τους κατοίκους - «Αυτά είναι καθάρματα, πρέπει να φύγουν από δω»
- 2
Το «τρίγωνο» που ενοχλεί την Άγκυρα: Τι κρύβει η «Νηρηίς» νότια της Κρήτης
- 3
Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι μένουν εκτός - Οι «κόφτες», οι ημερομηνίες και τα ποσά
- 4
Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι χάνουν μέρος του ποσού - Γιατί ψαλιδίζεται
- 5
Σαμαράς: Χωρίς ήθος η προσέγγιση της κυβέρνησης στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών
- 6
Καστοριά: Ένα πετροκούναβο προκάλεσε την διακοπή ρεύματος
- 7
Κακοκαιρία: «Κύμα» ισχυρών καταιγίδων από το απόγευμα – Έντονα φαινόμενα για 40 ώρες
- 8
Το ελληνικό FBI εντός των καταυλισμών Ρομάι προβλέπει η επιχείρηση
- 9
Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πληρώνονται νωρίτερα λόγω εορτών; Πότε αναμένεται να πιστωθούν
- 10
Αρκάς: Το σκίτσο της Κυριακής σχολιάζει με χιούμορ τα πολιτικά «παιχνίδια»
Δεν κάνει το παραμικρό, αλλά υπάρχει
Πολλά ακούστηκαν και γράφτηκαν για δυο πρόσφατα γεγονότα: για τις δηλώσεις του σουηδού ποδοσφαιριστή Ντάνιελ Σούντγκρεν με βάση τις οποίες τα δυο ματς των περσινών play outs ανάμεσα στον Πανσερραϊκό και στον Βόλο είχαν προαποφασισμένο αποτέλεσμα αλλά και για τη συμπλοκή νεαρών στη Χαλκίδα όπου ο ένας από αυτούς πλήρωσε την εμπλοκή του στο περιστατικό […]
Μια πολύ σκληρή μάχη στο Γ. Καραϊσκάκης
Η PSV από το Αϊντχόφεν, που θα αντιμετωπίσει απόψε ο Ολυμπιακός στο Γ. Καραϊσκάκης, στην τέταρτη αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ, είναι μια ομάδα που πέρυσι κέρδισε στη χώρα της ένα πρωτάθλημα με έναν τρόπο που καμία ομάδα δεν έχει κερδίσει ποτέ. Πέντε αγωνιστικές πριν από το τέλος του πρωταθλήματος η PSV ήταν δέκα ολόκληρους βαθμούς […]
Ο ένας ξέρει να κερδίζει, ο άλλος όχι
Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός βρέθηκαν στο τελευταίο εικοσάλεπτο των ματς που έδωσαν το Σάββατο σε μια κομμάτι απρόσμενη κατάσταση. Ο Ολυμπιακός, ενώ προηγούνταν με 2-0 του Αρη και έλεγχε το ματς χωρίς να έχει μάλιστα την καλύτερη δυνατή απόδοση, βρέθηκε με δέκα παίκτες εξαιτίας της αποβολής του ταλαντούχου αλλά άπειρου βραζιλιάνου στόπερ Μάντσα που […]
Αλλο ο Ρομπέν των Δασών, άλλο ο Δον Κιχώτης
Την περασμένη Κυριακή δύο ακόμα προπονητές από αυτούς που ξεκίνησαν τη χρόνια στο τιμόνι ομάδων της Σούπερ Λίγκας αντικαταστάθηκαν. Ο Μίλαν Ράσταβατς έφυγε από τον ΟΦΗ και ο Κριστιάνο Μπάτσι απολύθηκε από τον Πανσερραϊκό. Μιλάμε πολύ για προπονητές. Και ένας λόγος που αρκετοί χάνουν σε χρόνο-ρεκόρ τη δουλειά τους είναι κι αυτός. Συζητώντας πολύ για […]
ΕΛΤΑ και Ύπαιθρος: Ανασχεδιασμός για βιωσιμότητα αντί της εύκολης λύσης του λουκέτου
Η απόφαση των ΕΛΤΑ για αναστολή της λειτουργίας περίπου 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα, όπως έχει ανακοινωθεί, με το επιχείρημα ότι αυτά «έχουν ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα» και ότι «συνεισφέρουν λιγότερο από 10 % των εσόδων, ενώ καταναλώνουν πάνω από το 50 % των εξόδων», πρέπει να αξιολογηθεί όχι μόνο ως προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργικής […]