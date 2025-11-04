Δώδεκα προθεσμίες – κλειδιά που προστατεύουν τους κληρονόμους φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο, που την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να παραδοθεί από την Ομάδα Εργασίας, η οποία ολοκλήρωσε το σύνθετο νομοθετικό της έργο, στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Στις διατάξεις του νομοσχεδίου, που – κατά κοινή ομολογία – αποτελεί εμβληματική μεταρρύθμιση σε ένα πεδίο του δικαίου όπου αλλάζουν πολλά δεδομένα, έπειτα από σχεδόν οκτώ δεκαετίες, υπάρχουν προβλέψεις με συγκεκριμένες προθεσμίες που τάσσονται από τον νομοθέτη, με στόχο τη διασφάλιση των κληρονόμων και την ικανοποίηση της τελευταίας βούλησης του διαθέτη.

«ΤΑ ΝΕΑ», συνεχίζοντας την παρουσίαση των κομβικών διατάξεων, που λόγω της φύσης τους αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, προχωρούν σήμερα στη δημοσίευση μιας σειράς άρθρων που προβλέπουν συγκεκριμένες προθεσμίες και αφορούν τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σχέση των κληρονόμων με τον κληρονομούμενο. Προθεσμίες που αν δεν τηρηθούν μπορεί να φέρουν ανατροπές στις ζωές των κληρονόμων. Οι ημερομηνίες αυτές έχουν να κάνουν με πολλά και διαφορετικά κεφάλαια του κληρονομικού δικαίου και τέθηκαν ως δικλίδες ασφαλείας από τα μέλη της Ομάδας Εργασίας με σεβασμό στην τελευταία βούληση του διαθέτη. Οι προθεσμίες αυτές έχουν να κάνουν από τον χρόνο που ο κληρονόμος βρήκε την ιδιόχειρη – ιδιόγραφη διαθήκη του διαθέτη μέχρι τον χρόνο που μπορεί να διεκδικήσει χρηματική αποζημίωση για το μερίδιο της κληρονομίας, αλλά και την προστασία της ατομικής του περιουσίας από χρέη που κληρονόμησε πολλές φορές εν αγνοία του.

Πότε θα πρέπει να παραδοθεί μια ιδιόγραφη διαθήκη; Τι αλλάζει όταν αυτή εμφανιστεί δύο χρόνια μετά τον θάνατο του διαθέτη και προσκομιστεί στον συμβολαιογράφο; Ποια είναι η ισχύς των διαθηκών που συντάσσονται σε νοσοκομεία ή σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων όταν καταλείπεται η περιουσία σε πρόσωπα εκτός της κληρονομικής διαδοχής; Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που ένα ζευγάρι σε ελεύθερη ένωση θα πρέπει να βρίσκεται μαζί για να γεννηθεί «κληρονομικό» δικαίωμα στον σύντροφο εκτός γάμου και συμφώνου συμβίωσης; Μέσα σε πόσο χρόνο από τον θάνατο του κληρονομουμένου μπορεί ο κληρονόμος να αποποιηθεί την κληρονομία; Πότε παραγράφεται η αξίωση ενός κληρονόμου για να διεκδικήσει χρηματική ικανοποίηση στο πλαίσιο των αλλαγών για τη νόμιμη μοίρα; Πότε οι φροντιστές του κληρονομουμένου μπορούν να διεκδικήσουν μερίδιο στην κληροδοσία του κληρονόμου; Και πότε ολοκληρώνεται η εκκαθάριση της περιουσίας του κληρονομουμένου, καθώς για πρώτη φορά προβλέπεται ο διαχωρισμός της περιουσίας του κληρονόμου που δεν ευθύνεται πλέον με την ατομική του περιουσία; Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά περιλαμβάνονται στο πολυσέλιδο νομοσχέδιο, που αναμένεται να παρουσιαστεί και επισήμως από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Ιωάννη Μπούγα, καθώς πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που έχουν κοινωνικό και οικονομικό πρόσημο. Και αυτό γιατί πολλές από τις διατάξεις που αλλάζουν αφορούν την αποφυγή κατακερματισμού των περιουσιών και την απρόσκοπτη λειτουργία επιχειρήσεων, μέσω του θεσμού των κληρονομικών συμβάσεων, που εισάγονται πρώτη φορά και στην Ελλάδα.

Οι δώδεκα ημερομηνίες – κλειδιά για την προστασία των κληρονόμων είναι οι εξής: