Frontman σε συγκρότημα heavy metal δηλώνει ο Ουρς Σνάιντερ. Ως διαιτητής ο Ελβετός μάλλον είναι κλακαδόρος σε κάποιο μουσικό σύνολο του δρόμου.

Με μια απαράδεκτη διαιτησία σκότωσε κάθε ελπίδα του Ολυμπιακού να διεκδικήσει επί ίσοις όροις τη νίκη από την Μπαρτσελόνα και άνοιξε τον δρόμο στους Καταλανούς για έναν θρίαμβο. Δεν ήταν τυχαίο που ο σκηνοθέτης εστίασε στο πρόσωπο του Σνάιντερ μετά το έκτο γκολ. Ανεκδιήγητος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, απέβαλε με δεύτερη αυστηρή κίτρινη τον Εσε, ενώ είδε πέναλτι σε βουτιά του Ράσφορντ ο οποίος θα δεχόταν παρατήρηση για θέατρο αν έπαιζε στην Πρέμιερ Λιγκ.

Κι όλα αυτά τη στιγμή που ο Ολυμπιακός αναθάρρησε όταν μείωσε σε 2-1 με το πέναλτι του Ελ Κααμπί.

Η απαράδεκτη διαιτησία του Σνάιντερ δεν θα πρέπει ωστόσο να μετατραπεί σε χαλί που θα κρύψει τα προβλήματα των Ερυθρολεύκων.

Το να πεθαίνει ένας προπονητής με τις ιδέες του είναι ντεμοντέ. Ιδια ενδεκάδα, ίδιο σχήμα, ίδιο αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό απέναντι σε Μπάρτσα και Αρσεναλ. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πιστεύει στις ιδέες του, αλλά αυτές οι ιδέες δεν πιστεύουν στον Βάσκο, τουλάχιστον στην Ευρώπη, και φροντίζουν να τον προδίδουν σε κάθε ευκαιρία.

Οταν δεν αποδίδει ένα σύστημα το αλλάζεις. Αν επιμένεις σ’ αυτό γιατί βλέπεις κάτι που δεν βλέπουμε όλοι οι υπόλοιποι, αλλά δεν έρχονται τα επιθυμητά αποτελέσματα, τότε αλλάζεις τους εκτελεστές του.

Ο βουβός λυγμός μιας ομάδας που παίζει καλά αλλά φεύγει ηττημένη θα μετατραπεί κάποια στιγμή σε καταρράκτη δακρύων και οργής.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας έχουν μπροστά τους άλλα πέντε παιχνίδια στη league phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Ητοι 15 διεκδικήσιμοι βαθμοί εκ των οποίων χρειάζονται τουλάχιστον δέκα για να έχουν ελπίδες πρόκρισης στα πλέι οφ.

Οι ιδέες κρίνονται από τα αποτελέσματα και αυτά δεν μπορούν να υποστηρίξουν πια τις επιλογές του Μέντι. Οι ευοίωνες εικόνες μερικών λεπτών, που αντικαθίστανται στο τέλος από πρόσωπα απελπισμένα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά σ’ αυτό το επίπεδο ποδοσφαίρου.

Ηρθε η στιγμή ο προπονητής του Ολυμπιακού να μπει στο εργαστήριό του και να αποδείξει πόσο καλός αλχημιστής μπορεί να γίνει. Αλλάζει σχήμα, αλλάζει παίκτες, αλλάζει και τα δύο, υποχρέωσή του να το βρει. Το μόνο βέβαιο είναι πως οι Ερυθρόλευκοι δεν γίνεται να συνεχίσουν να αναμετρώνται με τις αδράνειες και τα λάθη τους, για να καταλήγουν στη σκληρή αλήθεια.

Το ταχυποδόσφαιρο που θέλει να επιβάλει ο Μέντι απέναντι σε μεγαθήρια εμπεριέχει τόσο υψηλό ρίσκο όσο να ποντάρεις στο ελληνικό χρηματιστήριο τη στιγμή που καταρρέει ο Dow Jones. Δεν το λες και σοφή κίνηση.