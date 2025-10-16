Νέα κόντρα ξέσπασε μεταξύ του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και του Δήμου Αθηναίων. Μετά το θέμα για την εποπτεία του Γηροκομείου Αθηνών, σειρά είχε το πρόγραμμα «Κοινωνική Στέγαση».

Αρχικά η υπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο Mega, αναφέρθηκε στο Γηροκομείο, υποστηρίζοντας πως το Γηροκομείο Αθηνών ουδέποτε ανήκε στον δήμο και η ακίνητη περιουσία του τελούσε πάντα υπό την εποπτεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. «Το 2023 μεταφέρθηκε για δύο χρόνια η προσωρινή εποπτεία στον δήμο, στην προσπάθεια εξυγίανσης του ιδρύματος, μια προσπάθεια που απέτυχε παταγωδώς. Για τον λόγο αυτόν η κυβέρνηση επιστρέφει την εποπτεία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία, εκ του νόμου, είναι αρμόδια για την εποπτεία της ακίνητης περιουσίας φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και κοινωφελών περιουσιών». Ωστόσο, αυτό που έριξε νέο… λάδι στη φωτιά ήταν η αναφορά της κυρίας Μιχαηλίδου για το πρόγραμμα «Κοινωνική Στέγαση», όπου σημείωσε πως ο Δήμος Αθηναίων δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του προγράμματος και «έμεινε πίσω» σε σχέση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Αμεση ήταν η αντίδραση του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος με ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά πως «μετά τις ανακριβείς δηλώσεις της για το Γηροκομείο Αθηνών, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, επανέρχεται με ένα ακόμη ψέμα. Αυτή τη φορά για το πρόγραμμα “Κοινωνική Στέγαση” που υλοποιεί ο Δήμος Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας του. Η κυρία Μιχαηλίδου υποστήριξε ότι ο Δήμος Αθηναίων “δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει” στις υποχρεώσεις του προγράμματος και “έμεινε πίσω” σε σχέση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι εντελώς διαφορετική, καθώς η υπουργός συγκρίνει μήλα με πορτοκάλια».

Σύμφωνα με τον δήμο, στη Θεσσαλονίκη, το υπουργείο χρηματοδοτεί την αξιοποίηση δημόσιων κτιρίων ενώ στην Αθήνα, αντίθετα, «η υπουργός επιμένει στη χρηματοδότηση ιδιωτικών ακινήτων, παρά τις επανειλημμένες προτάσεις του δήμου να επιτραπεί η αξιοποίηση όχι μόνο δημοτικών κτιρίων, αλλά και ακινήτων που ανήκουν σε ΝΠΙΔ, σε Ιδρύματα και σε Οργανισμούς Κοινωφελούς Σκοπού Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, κάτι που το υπουργείο απορρίπτει συστηματικά εδώ και μήνες».