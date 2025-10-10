Η ΑΑΔΕ καταργεί την υποχρεωτική εκτύπωση αποδείξεων στα διόδια, μειώνοντας τη χρήση χαρτιού και τον χρόνο διέλευσης. Η απόδειξη εκδίδεται κανονικά, αλλά εκτυπώνεται μόνο αν το ζητήσει ο οδηγός. Η ρύθμιση δίνει λύση σε ένα χρόνιο περιβαλλοντικό πρόβλημα, καθώς χιλιάδες οδηγοί συνήθιζαν να πετούν τις αποδείξεις στον δρόμο αμέσως μετά τη διέλευσή τους από τα διόδια. Παράλληλα, η κατάργηση της υποχρεωτικής εκτύπωσης αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον χρόνο αναμονής και διέλευσης, ειδικά σε περιόδους αυξημένης κυκλοφορίας, συμβάλλοντας έτσι στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου. Σύμφωνα με την απόφαση του Γιώργου Πιτσιλή, η ΑΑΔΕ λαμβάνει σε τακτική βάση από τους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων κρυπτογραφημένα ηλεκτρονικά αρχεία που περιλαμβάνουν τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων και τον Μοναδικό Αριθμό Διέλευσης. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η ορθή έκδοση των αποδείξεων, ανεξάρτητα από το αν αυτές εκτυπώνονται ή όχι.

Ευλογιά: στόχος να μη χρειαστεί lockdown

Σειρά πληρωμών προς τους παραγωγούς δρομολογείται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την τρίωρη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο υπουργείο με φορείς, αγρότες, κτηνοτρόφους και εκπροσώπους παραγωγών της Θεσσαλίας. Σε ό,τι αφορά την ευλογιά, ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στη συντονισμένη προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ειδικά για τον εμβολιασμό των αιγοπροβάτων τονίστηκε ότι δεν υπάρχει από την ΕΕ η προτροπή να εξεταστεί το ζήτημα. Για το ενδεχόμενο ενός lockdown η ηγεσία του υπουργείου ανέφερε ότι αποτελεί ύστατο μέτρο και κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να μη φτάσουμε εκεί.

Ετοιμάζεται για το 29,9% της Alpha Bank

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία ελέγχου της UniCredit για τη λήψη του fit&proper από την ΤτΕ ώστε η ιταλική τράπεζα να αυξήσει το μερίδιο συμμετοχής της στην Alpha Bank στο 29,9%. Σε επόμενη φάση, η UniCredit ενδέχεται να αυξήσει περαιτέρω το ποσοστό της στην ελληνική τράπεζα, με το όριο να τίθεται στο 33% από τον SSM. Το σενάριο πλήρους απορρόφησης της Alpha Bank από την UniCredit θεωρείται σήμερα πολύ μακρινό, αλλά όχι και απίθανο σε βάθος χρόνου.

Νέος υπερυπολογιστής στην Κοζάνη

Την εγκατάσταση ενός νέου – δεύτερου υπερυπολογιστή στην Κοζάνη με στόχο την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας σε τομείς στρατηγικής σημασίας για τη χώρα ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου. Ο νέος υπερυπολογιστής θα εξυπηρετεί εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στους κρίσιμους τομείς της Ενέργειας και της Αγροδιατροφής. Η επιλογή χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους διασφαλίζει την ταχύτερη υλοποίηση και εγκατάσταση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, ώστε να ευθυγραμμιστεί χρονικά με την ανάπτυξη του νέου εθνικού υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, καθώς και με το έργο του Πράσινου Κέντρου Δεδομένων στη Δυτική Μακεδονία, που επίσης βρίσκεται σε φάση εκκίνησης.

Δάνεια έως 5 εκατ. ευρώ σε αγρότες

Δάνεια από 10.000 έως 5 εκατ. ευρώ, με διάρκεια 2-12 ετών, θα δώσει ως τα τέλη του έτους η Πειραιώς σε αγρότες και επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Το επιτόκιο θα επιδοτείται κατά ποσοστό έως 5% για το πρώτο διάστημα (έως 5 έτη), ενώ τα χρήματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αγορά ζωικού κεφαλαίου, για πολυετείς καλλιέργειες ή για την αγορά εξοπλισμού (καινούργιου ή μεταχειρισμένου): τρακτέρ, αμελκτικές μηχανές, ταινίες μεταφοράς, παρελκόμενα, εξοπλισμός θερμοκηπίων, περίφραξη, μελισσοκομικός εξοπλισμός. Στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτών και των μεταποιητών του πρωτογενούς τομέα, σε μια εποχή με μεγάλα προβλήματα, όπως οι καθυστερήσεις στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Αντληση 33 εκατ. δολαρίων από Natech

Τον δεύτερο γύρο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ολοκλήρωσε η τεχνολογική εταιρεία τραπεζικών λύσεων Natech, αντλώντας συνολικά 33 εκατ. δολάρια. Στην ΑΜΚ συμμετείχαν στρατηγικοί επενδυτές (έλληνες και ξένοι) από τον χώρο της τραπεζικής και του fintech, καθώς και το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός (θυγατρική του Υπερταμείου). Με τα κεφάλαια που άντλησε, η Natech στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης της ως καταλύτη του ψηφιακού μετασχηματισμού στην ευρωπαϊκή – και όχι μόνο – τραπεζική αγορά, καθώς και στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού της μοντέλου και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της. Η εταιρεία με έδρα τα Γιάννενα αναμένεται να προχωρήσει σε νέο γύρο χρηματοδότησης το επόμενο διάστημα, με στόχο την περαιτέρω επέκτασή της σε διεθνείς αγορές, την εξέλιξη των τεχνολογιών και των προϊόντων της.

Η ατζέντα του Eco/Fin

Η ενίσχυση των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας καθώς και η συμμετοχή των πολιτών στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές βρίσκονται στο τραπέζι του σημερινού Eco/Fin στο Λουξεμβούργο, στο οποίο συμμετέχει ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Ειδικότερα, θα συζητηθούν η δημιουργία της Ενωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investment Union – SIU), που στοχεύει στην κινητοποίηση αποταμιεύσεων προς επενδύσεις και στην ευρύτερη συμμετοχή πολιτών και επιχειρήσεων στις κεφαλαιαγορές, η απλούστευση του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου, με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους για τις επιχειρήσεις. Ακόμη θα εξεταστούν η τροποποίηση του Συστήματος Ιδίων Πόρων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η αναθεώρηση της Οδηγίας για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στον καπνό, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2025, με στόχο τη βελτίωση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και η στήριξη μέσω του Ukraine Facility.