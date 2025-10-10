Φταίει που φθινοπώριασε; Πάντως τα ινστιτούτα αρχίζουν τις εκδηλώσεις τους – η διημερίδα των τριών (ΕΝΑ του Δραγασάκη, ΙΝΤΕΡΠΟΣΤ της Κατσέλη, Πρωτοβουλία για το Πρόγραμμα) για την Παραγωγική Ελλάδα ξεκινάει σήμερα, μετά το μεσημέρι, σε (γνώριμο για τα κεντροαριστερά δρώμενα) ξενοδοχείο της Αθήνας. Αυτοί προσκλήσεις στις ηγεσίες των κομμάτων του χώρου έστειλαν: ένας δεν θα πάει σίγουρα, άλλοι όμως θα πάνε. Προσκλήσεις σε ηγεσίες δεν έστειλε το Progressive Lab του Φίλιππου Σαχινίδη για την εκδήλωση της Τρίτης στο Ωδείο Αθηνών – που θα απαντάει στο ερώτημα «τι είναι προοδευτικό σήμερα;» – όμως θεωρείται βέβαιο πως στην εκδήλωση θα δώσουν το παρών πολιτικά στελέχη.

Δεν πάει

Ενα από τα πιο πολυσυζητημένα ερωτήματα των τελευταίων ημερών είναι αν υπάρχουν πρόθυμοι πασόκοι να μεταπηδήσουν σε ένα μελλοντικό κόμμα Τσίπρα –οι ψίθυροι έκαναν λόγο για έναν πρώην υπουργό και τρεις εν ενεργεία βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που έχουν ήδη δηλώσει θετική διάθεση ή δεν θα ήταν αρνητικοί να ανταποκριθούν σε ένα επόμενο προσκλητήριο. Δεν υπάρχει κεντροαριστερό πηγαδάκι που δεν προσπαθεί να ονοματίσει τους υπόπτους, όμως η δουλειά είναι πιο δύσκολη απ’ όση φαίνεται με την πρώτη ματιά. Αν ο πρώην υπουργός είναι ο Ηλίας Μόσιαλος, το όνομα του οποίου έχει γραφτεί και συζητιέται, η πρόθεσή του να στηρίξει το όποιο νέο σχήμα κάθε άλλο παρά επιβεβαιώνεται – ακριβώς το αντίθετο.

3 ΠΑΣΟΚοι;

Ειδικά στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ο ένας κοιτάει τον άλλο προσπαθώντας να βρει τους ενόχους. Κάποιοι ψάχνουν στην εσωκομματική αντιπολίτευση και άλλοι στις τριεδρικές της περιφέρειας – υπό τον φόβο των δημοσκοπήσεων. Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον οι «μαρκαρισμένοι» δεν σκέφτονται το ενδεχόμενο μεταγραφής. Ειδικά στη δεδομένη φάση, και με δεδομένο το παρελθόν που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ με τέτοιου είδους μεταπηδήσεις, δεν υπάρχουν βουλευτές που θα έκαναν το απονενοημένο. Και αν κάποιος σκέφτεται τους πιο αριστερόστροφους κοινοβουλευτικούς της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, δεν έχει υπολογίσει καλά ούτε τις δηλώσεις ούτε τις προθέσεις τους.

Εκ προοιμίου

Η μόνη δήλωση πως δεν πρέπει να αποκλείεται εκ προοιμίου μια συνεργασία με κάποιο μελλοντικό «κόμμα Τσίπρα», προσεκτική, στο πλαίσιο του διαλόγου ήταν αυτή του Θόδωρου Μαργαρίτη, της τάσης της Ανανεωτικής Αριστεράς: «Αυτή η εξέλιξη είναι ένα βότσαλο στη λίμνη, γιατί υπήρχαν στάσιμα νερά. Η υπόθεση Τσίπρα είναι κυρίως ένα θέμα που αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά», είπε («Παραπολιτικά»), εκτιμώντας πως το ΠΑΣΟΚ δεν επηρεάζεται στον ίδιο βαθμό. Υπάρχει και ένας αυτοδιοικητικός εκτός Αττικής, στην Κεντρική Ελλάδα, που φέρεται να έχει συναντηθεί με τον πρώην πρωθυπουργό –αυτός όμως έχει στενές σχέσεις με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ήταν παρών την 3η Σεπτέμβρη και, έτσι κι αλλιώς, εξελέγη με τη στήριξη τουλάχιστον τριών κομμάτων.

Απορία

Πόσες μέρες αντέχει η καλλιέργεια «εικόνας ενότητας» στη ΝΔ;