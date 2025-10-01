Ασορτί πλέον η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με την αντίστοιχη των Νέων. Για τις έξι αγωνιστικές του Champions League ως την αλλαγή του έτους. Ηταν στην πτήση για το Λονδίνο και οι μικροί του Ρομέν Πιτό χθες, καθώς το μεσημέρι (15.00) για τη δεύτερη αγωνιστική του Youth League φιλοξενούνται και αυτοί από την Αρσεναλ. Το δικό τους παιχνίδι θα γίνει καμιά ώρα έξω από την πρωτεύουσα στο Meadow Park, την έδρα της Boreham Wood FC που αγωνίζεται στην πέμπτη κατηγορία. Συγκατοικεί μαζί της η ακαδημία της Αρσεναλ σε αυτό το αθλητικό κέντρο. Και όσο για το κεντρικό γήπεδο που η UEFA ενέκρινε για το Youth League; Εχει φυσικό χορτάρι και γύρω του 1.400 καθίσματα.

Η Αρσεναλ που πέρυσι δεν χώρεσε στις 22 ομάδες που συνέχισαν στο νοκάουτ, έχασε στην πρεμιέρα του Youth League στο Μπιλμπάο από την Αθλέτικ (1-3) και σήμερα θα έχει νέο προπονητή, τον Ντέιβιντ Χόρσμαν, οποίος είναι άμεσος συνεργάτης του Μικέλ Αρτέτα. Μια αυθεντία στις στημένες μπάλες, που θεωρείται ένα από τα «μυστικά» της φετινής βελτίωσης της πρώτης ομάδας. Και όλων εκείνων των γκολ που η Αρσεναλ παίρνει ως εδώ από καλοδουλεμένες κομπίνες σε φάουλ και κόρνερ.

Αντίθετα ο Ολυμπιακός έκανε… πάρτι στον Ρέντη με αντίπαλο την Πάφο (4-0) αν και του βγήκε… ξινό μιας και ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν – ο ύψους 1,97 μ. σέντερ φορ χειρουργήθηκε τη Δευτέρα το πρωί από τον Χρήστο Θέο.

Αναλυτικά η ερυθρόλευκη αποστολή: Αλαφάκης, Ρολάκης, Λιατσικούρας, Καρκατσάλης, Θεοδωρίδης, Σιώζιος, Φράγκος, Μίλισιτς, Καμπαγιοβάνης, Τζαμαλής, Φίλης, Βασιλακόπουλος, Χάμζα, Κολοκοτρώνης, Χριστοδουλόπουλος, Λάνα, Κορτές, Τρικαλιώτης, Νουχάι, Γεωργακόπουλος, Αβραμούλης, Κότσαλος. Πέρυσι η πρόκριση στα νοκάουτ μέσα από το… μικρό Champions League κρίθηκε στους 8 βαθμούς. Καταλαβαίνει ο καθένας λοιπόν πως αν οι Ερυθρόλευκοι καταφέρουν να φύγουν αήττητοι από το Λονδίνο κάνουν μεγάλο βήμα πρόκρισης.