Καθώς η θερμοκρασία και τα φύλλα πέφτουν, η διάθεσή μας γίνεται συνήθως πιο μελαγχολική. Ωστόσο, το φθινόπωρο είναι μια εποχή που μπορεί να προσφέρει νέες ευκαιρίες και ίσως δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από τώρα για να ξεκινήσετε ή να επαναπροσδιορίσετε το πρόγραμμα άσκησής σας.

Επιστημονική μελέτη που διεξήχθη στη Βρετανία έδειξε ότι το 27% των ανθρώπων αισθάνονται πιο παρακινημένοι να ασκηθούν την άνοιξη, ενώ μόνο το 2% αναφέρουν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο ως τις αγαπημένες τους περιόδους για γυμναστική.

Ενας σημαντικός λόγος για αυτά τα χαμηλά ποσοστά του φθινοπώρου, μπορεί να είναι το γεγονός ότι η ημέρα μικραίνει και το φως λιγοστεύει. Η εποχική συναισθηματική διαταραχή (SAD), ίσως κάνει επίσης την εποχή αυτή τη λιγότερο αγαπημένη μας, όχι μόνο για να ασκηθούμε, αλλά ακόμα και για να διεκπεραιώσουμε απλές καθημερινές υποχρεώσεις. Πώς ξεπερνάμε τα εμπόδια και πώς βρίσκουμε κίνητρο για άσκηση; Κάνοντας focus στα δελεαστικά οφέλη του τρεξίματος μέσα στο φθινόπωρο:

1 Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος

Η άσκηση σε πιο δροσερές συνθήκες ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα και την αντοχή του οργανισμού, προετοιμάζοντας το σώμα για την περίοδο του χειμώνα, όταν οι ιώσεις και οι ιοί είναι πιο συχνοί, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο ασθενειών κατά τους πιο κρύους μήνες του έτους.

2 Ανακούφιση από τη Εποχιακή Συναισθηματική Διαταραχή (SAD)

Η συναισθηματική διαταραχή πλήττει πολλούς ανθρώπους το φθινόπωρο και τον χειμώνα, προκαλώντας μειωμένη διάθεση και ενέργεια. Ερευνες έχουν δείξει ότι η άσκηση, όπως το τρέξιμο, μπορεί να περιορίσει σημαντικά τα συμπτώματα. Μάλιστα, οι ειδικοί τονίζουν ότι το τρέξιμο μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή των αρνητικών, μελαγχολικών συναισθημάτων και στην ενίσχυση της ψυχικής ευημερίας.

3 Καταπολέμηση του άγχους

Μελέτη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ επιβεβαιώνει ότι η σωματική άσκηση, και ειδικότερα το τρέξιμο, αυξάνει την παραγωγή ενδορφινών, γνωστών και ως «ορμονών της ευτυχίας». Το τρέξιμο ενισχύει τη διάθεση, μειώνει το άγχος και βοηθά στην καταπολέμηση της κατάθλιψης, γεγονός που καθιστά το φθινόπωρο την τέλεια περίοδο για να δώσουμε στον εαυτό μας μια θετική ώθηση.

4 Προσαρμογή στον κρύο καιρό

Αν το τρέξιμο τον χειμώνα σας φαίνεται δύσκολο, το φθινόπωρο αποτελεί την ιδανική προετοιμασία για τις πιο κρύες μέρες που ακολουθούν. Οπως αναφέρουν ειδικοί στην άσκηση, το τρέξιμο το φθινόπωρο βοηθά στη δημιουργία σταθερών συνηθειών άσκησης, κάτι που διευκολύνει τη συνέχιση της δραστηριότητας και τον χειμώνα.

