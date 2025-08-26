Ο ένας αδελφός διάσημος και πλούσιος. Έκανε το όνομά τους γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Στο φόντο, μπαμπάς, μαμά, δυο αδελφές. Πίσω από τα φώτα της πίστας, πρόκειται για μια συνηθισμένη ελληνική οικογένεια. Από αυτές που η «θερμοκρασία» των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της κάνουν εντύπωση στους ξένους. «Στον τόπο μας, μόνο οι εραστές αγκαλιάζονται τόσο θερμά» λέει η Γαλλίδα Μαρίνα στη «Μεγάλη Χίμαιρα» του Καραγάτση. Αλλά οι άνθρωποι που αγκαλιάζονται θερμά, με την ίδια θέρμη συγκρούονται. Κι εδώ δεν υπάρχουν ταξικές διαφορές. Αυτές οι κλασικές «οικογενειακές ιστορίες», συμβαίνουν σε πλούσιους και φτωχούς, σε επιστήμονες και εργάτες, σε λαϊκές γειτονιές και περιφρουρημένες επαύλεις. Προβληματικές καταστάσεις ούτως ή άλλως, που γίνονται όμως χειρότερες όταν όλα συμβαίνουν σε ζωντανή σύνδεση με τα σόσιαλ μίντια. Μία που έσκασε, παραμονή Δεκαπενταύγουστου, η είδηση ότι διάσημος τραγουδιστής εισήχθη σε δημόσιο ψυχιατρείο (με ιδιαίτερη έμφαση στο «δημόσιο» καθώς η αντίθεση με τη διασημότητα του τραγουδιστή παράγει, εξασφαλισμένα, δραματικότητα), μια που μάθαμε ότι επρόκειτο για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Φώτα, κάμερες, πάμε. Κυρίες και κύριοι καλωσορίσατε στον μαγικό κόσμο της διαδικτυακής ανθρωποφαγίας με άλλοθι το κοινωνικό ενδιαφέρον.

Το τι συνέβη στην πραγματικότητα, ακόμη κι αν μοιάζει προφανές, θα ξεκαθαρίσει, φαντάζομαι στις δικαστικές αίθουσες. Ωστόσο λίγη σημασία έχει μπροστά στα «ζουμιά» τίτλων όπως «Ο Μαζωνάκης στο Δρομοκαΐτειο». Που δεν αφορούν όμως το δράμα ή το αδιέξοδο ενός ανθρώπου που παρά τη θέλησή του και με συνοπτικές διαδικασίες βρίσκεται έγκλειστος σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Αυτά ήταν η πρόφαση. Εδώ είχαμε πάλι ένα διαδικτυακό beef για το αν έπρεπε ή όχι να δημοσιοποιηθεί το όνομά του, αν πρόκειται για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Συγκρούσεις μικρόκοσμων ενώ στον «μεγάλο κόσμο» ένας άνθρωπος υφίσταται τις αρνητικές συνέπειες της δημοσιότητάς του. Και κρεμιέται στα μανταλάκια μια προσωπική του ιστορία που, επιπλέον, τροφοδοτείται από σχόλια λόγω της, κατά καιρούς, ιδιόμορφης εμφάνισης και συμπεριφοράς του. «Εντάξει, για τον Μαζωνάκη το περιμέναμε».

Τριάντα χρόνια καριέρας

Εν τω μεταξύ ο Μαζωνάκης έχει ήδη κλείσει τριάντα χρόνια καριέρας στην πρώτη σειρά της πίστας. Για έναν καλλιτέχνη στο εξωτερικό αυτό θα σήμαινε ότι πίσω του θα βρισκόταν μια ομάδα από επαγγελματίες του χώρου, ο καθένας με απόλυτα συγκεκριμένα καθήκοντα. Εδώ όμως αυτά είναι ψιλά γράμματα. Τέτοιου είδους ομάδες στήνονται εκ των ενόντων. Εξάλλου πολλοί «καλλιτέχνες πίστας» ενδιαφέρονται περισσότερο για το ποιος θα επιμεληθεί την εμφάνισή τους παρά για το ποιος θα κουμαντάρει τα οικονομικά τους. Ενας πρώην συνεργάτης, μία φίλη φίλου, ένα φιλαράκι που έμεινε χωρίς δουλειά, ένα ξαδελφάκι, ένας αδελφός, ένας σύζυγος. Για τον Μαζωνάκη (που ο πολύς κόσμος ξέρει την στραφταλιστή του πλευρά αλλά όχι τις συναυλίες του σε φυλακές και τη συμμετοχή του σε συλλογικότητες αλληλεγγύης) γνωρίζαμε ότι η αδελφή του ήταν το δεξί του χέρι, η πιο στενή του συνεργάτις. Μετά μάθαμε ότι με την αδελφή του τσακώθηκαν και είναι στα δικαστήρια για οικονομικές διαφορές. Και εκεί που ξεχαστήκαμε, έσκασε η είδηση για το Δρομοκαΐτειο. Τον έκλεισε η οικογένειά του είπαν. Διότι δεν ήταν καλά. Αλλά αφού είχαν πει ότι δεν τον έβλεπαν καθόλου τελευταία, πώς ήξεραν ότι δεν είναι καλά; Το θέμα ξεκίνησε από την αδελφή του με την οποία ήταν στα δικαστήρια ξαναείπαν. Η συγκεκριμένη δεν είχε καμία σχέση απάντησε η υπόλοιπη οικογένεια που πήρε πάνω της τη μεθόδευση. «Για εμάς σημασία έχει μόνο η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του Γιώργου» λένε. Και ο ίδιος ο «Μαζώ»; «Ο Ναπολέοντας έλεγε ότι νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο αλλά αυτός που επικρατεί» δήλωσε. Ωραίος…