Στο μουσείο “Mini-Greece”, το μοναδικό του είδους του που υπάρχει και λειτουργεί στη χώρα, οι επισκέπτες μπορούν να «γνωρίσουν» την Ελλάδα από τα αρχαία χρόνια έως τη σύγχρονη εποχή μέσα σε μόλις μία ώρα. Σε ένα παλιό κτίριο πάρκινγκ, Φαβιέρου και Μάρνη γωνία, από τις 19 Οκτωβρίου 2024 στεγάζεται το μουσείο «Η Ελλάδα σε μινιατούρα», στο οποίο η τεχνολογία και η διάδραση συναντούν την Ιστορία. Μέσα στους πέντε ορόφους του κτιρίου στεγάζονται 50 μοντέλα-μινιατούρες των σημαντικότερων αξιοθέατων της Ελλάδας. Από αγάλματα αρχαίων θεών μέχρι νησιά και μοναστήρια, η Ελλάδα καταγράφεται με «τρομακτική λεπτομέρεια».

Εμπνευστής της ιδέας του μουσείου αυτού είναι ο Αλέξανδρος Μένσικοφ, ο οποίος περιγράφει, μιλώντας στα «ΝΕΑ», τα πρώτα βήματά του: «Γεννήθηκα στην Ουκρανία και εδώ και αρκετά χρόνια ζω και εργάζομαι στην Ευρώπη. Πριν από κάποια χρόνια, ταξιδεύοντας με την οικογένειά μου στη Γαλλία, χαθήκαμε στον δρόμο και βρεθήκαμε τυχαία στο πάρκο “Γαλλία σε μινιατούρα”. Ηταν μια αποκάλυψη για εμάς, καθώς όλοι μπορούσαν να μελετήσουν με λεπτομέρεια κάποια από τα σημαντικότερα μνημεία της Γαλλίας σε μινιατούρες. Ετσι το 2006 δημιουργήσαμε το πάρκο “Ουκρανία σε μινιατούρα” με πάνω από 60 μοντέλα. Ακολούθησαν πολλά άλλα μοντέλα κατασκευής, με ένα από τα μεγαλύτερα να είναι το πάρκο “Βουλγαρία σε μινιατούρα” το οποίο άνοιξε το 2017 με πάνω από 72 μοναδικά μοντέλα. Εκείνο το διάστημα επισκεπτόμουν συχνά την Ελλάδα, της οποίας θαύμαζα την ιστορία και τον πολιτισμό, και έτσι πήρα την απόφαση να δημιουργήσω το μουσείο “Η Ελλάδα σε μινιατούρα” ή αλλιώς “Mini-Greece”».

Κατά την επίσκεψη στο μουσείο η ξενάγηση ξεκινά από τον πέμπτο όροφο, στον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την τεχνολογία της «εικονικής πραγματικότητας» (VR – Virtual Reality) προκειμένου να «επισκεφθούν» την Αρχαία Ελλάδα με τη βοήθεια της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. Κατά τη διαδικασία της «επαυξημένης πραγματικότητας», οι χρήστες του VR βλέπουν τα μνημεία που επιλέγουν και περιφέρονται μέσα στον χώρο, ενώ παράλληλα ακούνε μια ψηφιακή ιστορική αφήγηση για το μνημείο. Με τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, οι επισκέπτες περιηγούνται εντός των μνημείων σε μια προκαθορισμένη διαδρομή κατά την οποία μπορούν να δουν ακόμα και τις μικρότερες λεπτομέρειες της μορφής τους, όπως αυτή αναπαράγεται και απεικονίζεται ψηφιακά.

Στη συνέχεια της ξενάγησης, οι υπόλοιποι τέσσερις όροφοι αποτελούνται από κεντρικές θεματικές αίθουσες, με τις μινιατούρες των μνημείων να αποτυπώνουν τη μορφή στην οποία υπάρχουν και συντηρούνται σήμερα. Από την πλευρά του, ο ιδρυτής του μουσείου σχολιάζει πως «υπάρχουν πολλές ιδέες και πολλή δουλειά. Προσκαλούμε όλους όσοι ενδιαφέρονται να συνεργαστούν και να επισκεφθούν το μοναδικό μας μουσείο για μια αξέχαστη εμπειρία».

Το μουσείο «Η Ελλάδα σε μινιατούρα» απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και έχει αποδειχθεί αρκετά χρήσιμο ως εργαλείο για μαθητές, οι οποίοι μέσω της τεχνολογίας που αξιοποιείται μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τα μνημεία και εν γένει την ιστορία της Ελλάδας. Στο μέλλον η ομάδα του μουσείου προετοιμάζει έκθεση κινούμενων μοντέλων με τρένα, φωτογραφικές ζώνες και διαδραστικές περιοχές, αλλά και ένα σχολικό πρόγραμμα ιστορίας για παιδιά με τίτλο «Η δική μου Ελλάδα», το οποίο θα ξεκινήσει με τη νέα σχολική χρονιά.

Ελληνική πρωτοπορία στην Ευρώπη

Αξίζει να σημειωθεί πως η απεικόνιση της Αρχαίας Ελλάδας με τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας αποτελεί πρωτοπορία όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και συνολικά για την Ευρώπη. Για τη δημιουργία των ψηφιακών μνημείων, δε, εργάστηκαν, με συγκλονιστική λεπτομέρεια, καλλιτέχνες, ερευνητές, γραφίστες και designers, σε μια προσπάθεια αποτύπωσης μιας πραγματικής ιστορικής εικόνας για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Για την κατασκευή μιας μινιατούρας χρειάζονται από τρεις έως και οκτώ μήνες, με μία ομάδα τουλάχιστον τεσσάρων ειδικών αρχιτεκτόνων να αφιερώνονται συνολικά στο έργο. Οι μινιατούρες έχουν κατασκευαστεί από πλαστικό και φελλό και χάρη στον σύγχρονο εξοπλισμό, υψηλής ακρίβειας, επιτυγχάνεται έως και 95% πιστότητα στις λεπτομέρειες. Οι μινιατούρες αποτυπώνουν αρχαίες ελληνικές πόλεις, μοναστήρια, εκκλησίες, ναούς, αρχαία θέατρα σε κλίμακα 1:50 με συγκλονιστική λεπτομέρεια.

Για την ενημέρωση των επισκεπτών για τις μινιατούρες, οι ίδιοι, μέσω του προσωπικού τους κινητού τηλεφώνου, μπαίνουν σε μια ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο στην οποία, πληκτρολογώντας τον κωδικό που αναγράφεται δίπλα από την κάθε μινιατούρα, θα βρουν ένα βίντεο το οποίο έχει φτιαχτεί με τη χρήση AI (Τεχνητής Νοημοσύνης) και επεξηγεί την ιστορία του μνημείου. Τα βίντεο αυτά επίσης αποτελούν πρωτοπορία, καθώς τα περισσότερα μνημεία ανά τον κόσμο δεν έχουν ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο για τη διευκόλυνση των επισκεπτών. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η χρήση AI στην προκειμένη περίπτωση δεν αντικατέστησε τη δουλειά κάποιου ειδικού, καθώς όλα τα βίντεο τα επιμελήθηκαν ειδικοί.

Σημαντικά μουσεία και πάρκα μινιατούρας

Miniatürk

Με μινιατούρες ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων από κάθε γωνιά της Τουρκίας, το Miniatürk αποτελεί τη σημαντική στάση για τους τουρίστες που επισκέπτονται την Κωνσταντινούπολη, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία σε όσους θέλουν να γνωρίσουν τη χώρα γρήγορα και εντυπωσιακά.

Musée Cinéma et Miniature

Στο ιστορικό κέντρο της Λυών, το Μουσείο Μινιατούρας και Σινεμά στεγάζεται σε ένα πενταώροφο κτίριο του 16ου αιώνα και παρουσιάζει εντυπωσιακές υπερρεαλιστικές μινιατούρες κινηματογραφικών σκηνικών αλλά και αυθεντικά κινηματογραφικά αντικείμενα, αποκαλύπτοντας τη μαγεία και την ψευδαίσθηση της τέχνης.

Μουσείο Βιβλίων Μινιατούρας

Το Μουσείο Βιβλίων Μινιατούρας, φωλιασμένο στην Παλιά Πόλη του Μπακού, φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή από μινιατούρες βιβλίων στον κόσμο. Ιδρυμένο το 2002 από τη Zafira Salakhova, αποτυπώνει το πάθος της για τη μινιατούρα λογοτεχνίας και περιλαμβάνει σπάνια εκθέματα, όπως το Σύνταγμα του Αζερμπαϊτζάν.

Madurodam

Το Madurodam, στην Ολλανδία, είναι ένα μαγευτικό πάρκο με μινιατούρες όπου οι επισκέπτες ανακαλύπτουν τα πιο διάσημα ορόσημα της χώρας σε κλίμακα 1:25. Ιδανικό για οικογένειες και ταξιδιώτες, προσφέρει διαδραστική εμπειρία, εντυπωσιακά μοντέλα και μια ματιά στην ολλανδική ιστορία και κουλτούρα.

Mini Egypt Park

Στο Mini Egypt Park οι επισκέπτες εξερευνούν μέσα από μινιατούρες τα πιο σημαντικά αιγυπτιακά αξιοθέατα, σε ένα εκπαιδευτικό και διαδραστικό περιβάλλον. Το μουσείο φιλοξενεί 60 μοναδικά έργα τέχνης, ενώ η ξενάγηση ταξιδεύει από το Κάιρο στη Λούξορ μόλις σε λίγα βήματα.