Νέα ένταση έχει προκύψει στην εθνική Γαλλίας ενόψει του Μουντιάλ 2026, αυτή τη φορά σχετικά με τα εισιτήρια των αγώνων, συνεχίζοντας το ήδη τεταμένο κλίμα ανάμεσα στους παίκτες και την Ομοσπονδία.

Μετά τη συζήτηση που είχε προηγηθεί για τα πριμ, όπου η Ομοσπονδία φέρεται να προχώρησε σε μειώσεις για να καλυφθεί το κόστος του ταξιδιού στην Αμερική, ήρθε ένα ακόμη ζήτημα να προκαλέσει αντιδράσεις.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, κάθε διεθνής θα έχει στη διάθεσή του οκτώ εισιτήρια συνολικά, εκ των οποίων τα δύο θα παρέχονται δωρεάν, ενώ τα υπόλοιπα έξι θα πρέπει να αγοραστούν από τους ίδιους τους παίκτες.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε δυσαρέσκεια στην πλευρά των «τρικολόρ», καθώς θεωρούν πως ο αριθμός είναι περιορισμένος και η χρέωση αδικαιολόγητη, δεδομένου ότι αρκετοί συγγενείς και φίλοι σκοπεύουν να ταξιδέψουν για να τους παρακολουθήσουν.

Παράλληλα, στο θέμα των μπόνους φαίνεται πως υπάρχει μια πιο θετική εξέλιξη, με την πρόταση να αλλάζει και να εξετάζεται η μεταφορά των μεγαλύτερων πριμ στα νοκ άουτ παιχνίδια, όπως τα ημιτελικά και ο τελικός.

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