Βαριές κυρώσεις επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην αναμέτρηση Πύργος – Ζάκυνθος στις 10 Μαΐου, στο πλαίσιο των μπαράζ ανόδου της Γ’ Εθνικής.

Η Επιτροπή προχώρησε στην ταυτοποίηση δύο φυσικών προσώπων, τα οποία κρίθηκαν υπεύθυνα για τη ρίψη αντικειμένων προς τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ως αποτέλεσμα, τους επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ, ενώ παράλληλα απαγορεύτηκε η παρουσία τους σε αθλητικές εγκαταστάσεις για τα επόμενα δύο χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι η αναμέτρηση είχε διακοπεί στο 78ο λεπτό, όταν εκτοξεύθηκαν μπουκάλια από την εξέδρα προς τον αγωνιστικό χώρο, με συνέπεια τον τραυματισμό ποδοσφαιριστή της Ζακύνθου και την προσωρινή διακοπή του παιχνιδιού.

Η απόφαση αποτελεί μέρος των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση περιστατικών βίας στα ελληνικά γήπεδα.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:

“Αφού έλαβε υπόψη της τις σχετικές Εκθέσεις των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών, από τις οποίες προκύπτει ότι, στο 78ο λεπτό του αγώνα ποδοσφαίρου ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ – ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961, στις 10/05/2026, στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου, για την 4η αγωνιστική της 3ης φάσης του 2ου ομίλου της Γ΄ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας ανδρών της ΕΠΟ, περιόδου 2025/2026, φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας, «ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968», εκτόξευσαν από τη κερκίδα, εναντίον των παικτών της φιλοξενούμενης ομάδας, περίπου δεκαπέντε (15) πλαστικά μπουκάλια με νερό, εντός του αγωνιστικού χώρου, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί ένας παίκτης της «ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 37/2026 Απόφασή της, σε δύο (2) ταυτοποιηθέντα φυσικά πρόσωπα, δράστες των ρίψεων:

α) διοικητικό πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€), εις έκαστον εξ αυτών,

β) τη διοικητική κύρωση της απαγόρευσης εισόδου τους ως θεατών, σε αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται αθλητικές εκδηλώσεις οποιουδήποτε αθλήματος ή κλάδου άθλησης και οποιασδήποτε διοργάνωσης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Εφαρμογή άρθρου 1Α ν .4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025″.