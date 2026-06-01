Η ηρεμία που διακρίνει τον Κάρλο Αντσελότι στους πάγκους υποχώρησε μπροστά στην οικογενειακή θαλπωρή.

Λίγο πριν από την πρεμιέρα της «Σελεσάο», ο Ιταλός τεχνικός βρέθηκε καλεσμένος σε εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύου “TV Globo”, όπου προβλήθηκε βίντεο με ευχές από τα εγγόνια του.

Τα λόγια τους στάθηκαν αρκετά για να τον συγκινήσουν έντονα, με τον προπονητή να μην καταφέρνει να κρύψει τα συναισθήματά του on air.

Οι παιδικές φωνές έθεσαν μάλιστα τον πήχη στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, ζητώντας του την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την επικράτηση κόντρα σε Ισπανία και η Γαλλία.

«Παππούλη μου, σε αγαπώ πάρα πολύ, πήγαινε να κερδίσεις το Παγκόσμιο Κύπελλο», ήταν μία από τις χαρακτηριστικές ευχές που ακούστηκαν, ενώ άλλα παιδιά του ζήτησαν να επιστρέψει στην Ιταλία έχοντας κατακτήσει το τρόπαιο.