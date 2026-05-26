Η Αλέξια Πουτέγιας ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει την Μπαρτσελόνα, βάζοντας τέλος σε μια τεράστια πορεία 14 ετών με τη φανέλα της ομάδας.

Η αποχώρησή της αποτελεί «βόμβα» για το γυναικείο ποδόσφαιρο, ειδικά μετά την πρόσφατη κατάκτηση του UEFA Women’s Champions League απέναντι στη Λιόν, όπου μάλιστα αναδείχθηκε και κορυφαία παίκτρια της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η εμβληματική αρχηγός των Καταλανών αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα την απόφασή της μέσα στις επόμενες ημέρες, κλείνοντας έναν ιστορικό κύκλο στη Βαρκελώνη.

🔵🔴 Alexia Putellas dice adiós al Barcelona 👋 La de Mollèt del Vallés, máxima goleadora histórica y segunda jugadora con más partidos, deja el conjunto azulgrana tras 14 temporadas pic.twitter.com/YGS55g9Ccj — MARCA (@marca) May 26, 2026

Από το 2012 μέχρι σήμερα, η Πουτέγιας κατέγραψε 512 συμμετοχές και 234 γκολ, αποτελώντας τη δεύτερη κορυφαία σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου πίσω μόνο από τον Λιονέλ Μέσι.

Η τροπαιοθήκη της με την Μπαρτσελόνα είναι εντυπωσιακή, με πολλούς τίτλους σε Ισπανία και Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων 4 Champions League, επιβεβαιώνοντας τον θρύλο της στο σύλλογο.

Όσον αφορά το μέλλον της, δημοσιεύματα από Ισπανία και Αγγλία αναφέρουν ότι πιθανός επόμενος προορισμός της είναι η Λονδίνο Σίτι, η οποία φέρεται να έχει καταθέσει ιδιαίτερα υψηλή πρόταση για την απόκτησή της.