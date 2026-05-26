Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 15-12 απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Παπαστράτειο, στον πρώτο τελικό της Water Polo League Ανδρών, κάνοντας το 1-0 στη σειρά.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν έτσι το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, σε μια σειρά που κρίνεται στις τρεις νίκες.

Αυτή μάλιστα ήταν η 61η συνεχόμενη νίκη της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού απέναντι στην αντίστοιχη του Παναθηναϊκού. Ένα αδιανόητο σερί που ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο του 2001 και συνεχίζεται για 25 ολόκληρα χρόνια.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλύτερα και προηγήθηκε 0-2, όμως ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα, ισοφαρίζοντας και περνώντας μπροστά μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου (3-2).

Το παιχνίδι έγινε πιο ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ, πριν οι Πειραιώτες πάνε στο ημίχρονο με οριακό προβάδισμα 6-5.

Στο τρίτο οκτάλεπτο οι γηπεδούχοι ανέβασαν ξανά ρυθμό και κράτησαν σταθερά το προβάδισμα, παρά τις προσπάθειες του Παναθηναϊκού να μείνει κοντά στο σκορ.

Οι «πράσινοι» πλησίασαν σε 12-11 στην τελευταία περίοδο, όμως ο Ολυμπιακός είχε τις απαντήσεις στο φινάλε, βρήκε κρίσιμα γκολ και «έκλεισε» το παιχνίδι στο 15-12, παίρνοντας τη νίκη και το προβάδισμα στη σειρά.