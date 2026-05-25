Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση ενός 36χρονου φίλου της Γιουβέντους, ο οποίος νοσηλεύεται σε τεχνητό κώμα μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στα επεισόδια πριν από το ντέρμπι του Τορίνο.

Ο οπαδός των «μπιανκονέρι» τραυματίστηκε βαριά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων που σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής έξω από το γήπεδο, λίγο πριν από την αναμέτρηση με την Τορίνο για την τελευταία αγωνιστική της Serie A.

A 36-year-old Juventus fan is in a medically induced coma at the Molinette Hospital in Turin following clashes between ultras ahead of the Derby della Mole on Sunday: ‘He was right next to me and fell face down,’ a friend said. pic.twitter.com/Oi0PBU9wnP — Football Italia (@footballitalia) May 25, 2026

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση αιματώματος, με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος νευρολογικών επιπλοκών, ενώ στη συνέχεια αποφασίστηκε να τεθεί σε τεχνητό κώμα.

Τα σοβαρά επεισόδια είχαν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της σέντρας κατά μία ώρα, ενώ αρκετοί οπαδοί της Γιουβέντους αποχώρησαν από τις εξέδρες σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Στο αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι έμεινε στο 2-2 και έχασε την ευκαιρία να εξασφαλίσει θέση στην τετράδα και το επόμενο Champions League.