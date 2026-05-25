Το γλέντι για την κατάκτηση της EuroLeague συνεχίστηκε μέχρι αργά στον Πειραιά, με χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού να κατακλύζουν τους δρόμους και το Δημοτικό Θέατρο για να αποθεώσουν την ομάδα του Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές των πανηγυρισμών ήταν ο Κώστας Παπανικολάου και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, οι οποίοι ανέλαβαν ρόλο… οργανωτών, δίνοντας ρυθμό στα συνθήματα μαζί με τον κόσμο.

Οι δύο παίκτες συμμετείχαν ενεργά στη γιορτή των «ερυθρόλευκων», τραγουδώντας και πανηγυρίζοντας με τους οπαδούς, σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς μετά την επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης.