Ο Μάριο Χεζόνια, μεγάλος πρωταγωνιστής της μεγάλης νίκης της Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό με τη Βαλένθια, μίλησε με απόλυτη εμπιστοσύνη για τον τελικό της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Κροάτης φόργουορντ, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25 πόντους και κορυφαία αξιολόγηση, τόνισε πως η ομάδα έχει πλέον απόλυτη πίστη στο πλάνο και στη δουλειά του Σέρτζιο Σκαριόλο, ειδικά μετά την αρχική αμφισβήτηση που υπήρξε στην αρχή της σεζόν.

Όπως ανέφερε, οι παίκτες έχουν αλλάξει πλήρως στάση απέναντι στον προπονητή και πλέον τον εμπιστεύονται απόλυτα, θεωρώντας ότι τους έχει οδηγήσει σε σωστή κατεύθυνση παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες μέσα στη χρονιά.