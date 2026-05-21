Όλα είναι έτοιμα για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, με τις τέσσερις ομάδες να προετοιμάζονται για τις μεγάλες αναμετρήσεις που θα κρίνουν τα δύο εισιτήρια του τελικού.

Λίγο πριν από το τζάμπολ του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης, η EuroLeague ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν την αναμέτρηση.

Την κρίσιμη «μάχη» του T-Center θα διευθύνουν οι Μεχντί Ντιφαλά, Ρόμπερτ Λοτερμόζερ και Όλεγκς Λάτισεβς, σε ένα παιχνίδι όπου η νικήτρια ομάδα θα εξασφαλίσει θέση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.