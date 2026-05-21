Η αυλαία της Stoiximan Super League στα playouts έπεσε την Πέμπτη, με τις τρεις αναμετρήσεις της τελευταίας αγωνιστικής να διεξάγονται χωρίς ουσιαστικό βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς οι θέσεις υποβιβασμού είχαν ήδη κριθεί.

Στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, επικρατώντας με 6-0 του Πανσερραϊκού και καταγράφοντας τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος σημείωσε τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο.

Στη Λεωφόρο, η Κηφισιά έκλεισε τη σεζόν με νίκη 3-2 επί της ΑΕΛ Novibet, η οποία τη νέα χρονιά θα αγωνίζεται στη Super League 2, σε ένα ματς με έντονο ρυθμό και αρκετές φάσεις.

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής των playouts

Πέμπτη 21 Μαΐου

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 6-0

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet 3-2

Παναιτωλικός – Αστέρας AKTOR 1-2

Η βαθμολογία