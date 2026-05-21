Τις λεπτομέρειες για τη μετακίνηση των οργανωμένων φιλάθλων του Ολυμπιακού ενόψει του Final Four γνωστοποίησαν το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία.

Ο ημιτελικός των «ερυθρόλευκων» με τη Φενέρμπαχτσε είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 18:00, με χιλιάδες οπαδούς της ομάδας του Πειραιά να αναμένονται στο Telekom Center Athens.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των Αρχών, το σημείο συγκέντρωσης των οργανωμένων φιλάθλων θα είναι ο σταθμός ΗΣΑΠ στο Φάληρο. Η προσέλευση έχει οριστεί στις 13:00, ενώ η αναχώρηση των συρμών θα πραγματοποιηθεί στις 15:00 με απευθείας δρομολόγια προς τον σταθμό «Ειρήνη», χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.

Πριν από την επιβίβαση θα πραγματοποιούνται έλεγχοι εισιτηρίων και σωματικές έρευνες, ενώ εκτιμάται πως περίπου 3.000 έως 5.000 φίλαθλοι θα μετακινηθούν με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Για την εξυπηρέτηση του κόσμου προβλέπεται η διάθεση 3 έως 5 ειδικών συρμών.

Οι Αρχές υπογραμμίζουν πως η έγκαιρη προσέλευση είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις, συνωστισμός ή επαφές μεταξύ διαφορετικών ομάδων οπαδών. Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι δεν θα επιτραπούν αυτόνομες μετακινήσεις οργανωμένων φιλάθλων εκτός του επίσημου πλάνου ασφαλείας.

Αυστηρά θα είναι και τα μέτρα στο ΟΑΚΑ, όπου θα δημιουργηθούν τρεις περιμετρικές ζώνες ελέγχου. Οι φίλαθλοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τόσο το εισιτήριο όσο και επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης, με τα στοιχεία να πρέπει να ταυτίζονται πλήρως.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φίλαθλοι θα λαμβάνουν ειδικό βραχιόλι ασφαλείας, ενώ θα πραγματοποιούνται και επανέλεγχοι εντός των εγκαταστάσεων.

Τέλος, οι διοργανωτές ξεκαθάρισαν πως θα εφαρμοστεί πολιτική μη επανεισόδου, κάτι που σημαίνει ότι όποιος αποχωρεί από τις ελεγχόμενες ζώνες του γηπέδου δεν θα μπορεί να επιστρέψει ξανά εντός της εγκατάστασης.