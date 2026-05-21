Ανησυχία προκαλούν στις ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές τα νέα στοιχεία για τη ραγδαία αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ), καθώς η γονόρροια και η σύφιλη καταγράφουν τα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας στην Ευρώπη.

Διαβάστε ακόμα: Δραματική αύξηση κατά 65% της σύφιλης στην Ελλάδα – Αποκαλυπτική έρευνα του Συγγρός

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), τα επιβεβαιωμένα περιστατικά γονόρροιας έφτασαν το 2024 τις 106.331 περιπτώσεις, σημειώνοντας αύξηση άνω του 300% σε σχέση με το 2015.

Την ίδια ώρα, τα περιστατικά σύφιλης υπερδιπλασιάστηκαν μέσα στην ίδια περίοδο, αγγίζοντας τις 45.557 διαγνώσεις.

Οι ειδικοί κάνουν λόγο για μια ανησυχητική υγειονομική τάση, αποδίδοντας την αύξηση τόσο στη μεγαλύτερη μετάδοση των λοιμώξεων όσο και στα κενά που παραμένουν στην πρόληψη, την ενημέρωση και τον διαγνωστικό έλεγχο.

Κίνδυνος για σοβαρές επιπλοκές

Ο επικεφαλής της μονάδας Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων και Προλαμβανόμενων με Εμβόλια Νοσημάτων του ECDC, Μπρούνο Τσιάντσιο, προειδοποίησε ότι οι συγκεκριμένες λοιμώξεις μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές και μόνιμες επιπλοκές, όπως χρόνιο πόνο, υπογονιμότητα και βλάβες στο καρδιαγγειακό και νευρικό σύστημα, ιδιαίτερα στην περίπτωση της σύφιλης όταν δεν αντιμετωπίζεται εγκαίρως.

Διαβάστε ακόμα: Σύφιλη: Η «ξεχασμένη» ασθένεια που όμως ήταν πάντα εδώ

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί επίσης η αύξηση των περιστατικών συγγενούς σύφιλης, δηλαδή περιπτώσεων όπου η λοίμωξη μεταδίδεται από τη μητέρα στο νεογνό κατά την εγκυμοσύνη. Σύμφωνα με το ECDC, τα περιστατικά σχεδόν διπλασιάστηκαν από το 2023 στο 2024, γεγονός που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα ανησυχητικό για τη δημόσια υγεία.

Πρωταθλήτρια η Ισπανία

Η Ισπανία κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό επιβεβαιωμένων περιστατικών γονόρροιας και σύφιλης μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα, με περισσότερες από 37.000 διαγνώσεις γονόρροιας και πάνω από 11.500 περιστατικά σύφιλης μέσα σε έναν χρόνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ομάδα που επηρεάζεται δυσανάλογα περισσότερο παραμένουν οι άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη μακροχρόνια αύξηση κρουσμάτων.

Ωστόσο, οι ειδικοί εντοπίζουν πλέον σημαντική άνοδο και στις ετεροφυλόφιλες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, κυρίως όσον αφορά τη σύφιλη.

Παράλληλα, τα περιστατικά χλαμυδίων –που εξακολουθούν να αποτελούν το συχνότερο βακτηριακό σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα– μειώθηκαν ελαφρώς κατά 6% σε σχέση με το 2015, αν και παρέμειναν σε πολύ υψηλά επίπεδα με περισσότερες από 213.000 καταγεγραμμένες περιπτώσεις.

Η αύξηση των λοιμώξεων έχει ήδη οδηγήσει ορισμένες χώρες στη λήψη νέων μέτρων. Το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε το 2025 το πρώτο παγκοσμίως πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της γονόρροιας, μετά από εκρηκτική άνοδο των περιστατικών τα προηγούμενα χρόνια. Μόνο στην Αγγλία καταγράφηκαν το 2024 περισσότερα από 71.000 περιστατικά γονόρροιας και σχεδόν 10.000 διαγνώσεις σύφιλης.

Οι υγειονομικές Αρχές επισημαίνουν ότι η χρήση προφυλακτικών, ο τακτικός έλεγχος και η έγκαιρη διάγνωση παραμένουν τα βασικότερα μέσα περιορισμού της εξάπλωσης.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι πολλές από τις λοιμώξεις μπορεί να μην εμφανίζουν άμεσα συμπτώματα, γεγονός που διευκολύνει τη σιωπηλή μετάδοση.

Το ECDC καλεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να ενισχύσουν τα προγράμματα πρόληψης και ενημέρωσης, προειδοποιώντας ότι χωρίς άμεση παρέμβαση, η αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων ενδέχεται να εξελιχθεί σε σοβαρή υγειονομική πρόκληση για την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.