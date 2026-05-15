Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα συμμετάσχει στο τουρνουά 250 της Γενεύης, το οποίο αρχίζει την Κυριακή (17/5), αξιοποιώντας wild card μετά τον αποκλεισμό του από το Masters της Ρώμης.

Η διοργάνωση αποτελεί ουσιαστικά το τελευταίο τεστ του Έλληνα τενίστα πριν το Roland Garros.

Στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (15/5), ο Τσιτσιπάς έμαθε πως θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Γάλλο Τζιοβάνι Μπετσί Περικάρ, σε μια πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στο tour.

Σε περίπτωση πρόκρισης, ο Έλληνας πρωταθλητής θα βρει στον 2ο γύρο τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν. Πιο μακριά στο ταμπλό, στα προημιτελικά, πιθανός αντίπαλος είναι ο Αλεχάντρο Ταμπίλο, ενώ στα ημιτελικά διασταυρώσεις προκύπτουν με τους Αλεξάντερ Μπούμπλικ (Νο.2) και Άρτουρ Ρίντερκνες (Νο.5).

Στο πάνω μέρος του ταμπλό δεσπόζουν επίσης τα ονόματα των Κάσπερ Ρουντ και Τέιλορ Φριτς, ενώ υπενθυμίζεται πως κάτοχος του τίτλου είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος είχε φτάσει συνολικά τους 100 τίτλους καριέρας με την περσινή του κατάκτηση.