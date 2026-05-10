Οριστική διακοπή στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης του Πύργου κόντρα στη Ζάκυνθο για τα μπαράζ ανόδου στη Super League 2, με σοβαρά επεισόδια να εξελίσσονται.

Οι δύο ομάδες διεκδικούν την άνοδο και το παιχνίδι είχε ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία. Ο Πύργος άνοιξε το σκορ με τον Κόκκορη, ενώ η Ζάκυνθος απάντησε λίγο αργότερα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι για το 1-1.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών μετά το γκολ της ισοφάρισης, ρίψη αντικειμένων από την εξέδρα προς τον αγωνιστικό χώρο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων στο κεφάλι.

Παρά την αρχική προσπάθεια να συνεχιστεί το παιχνίδι μετά τις πρώτες βοήθειες, η κατάσταση του παίκτη επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο.

Ακολούθησε σύσκεψη μεταξύ διαιτητή, παρατηρητή και υπευθύνων του αγώνα, με την τελική απόφαση να οδηγεί στη διακοπή της αναμέτρησης και την αποχώρηση των ομάδων προς τα αποδυτήρια.

Ο Μιχάλης Μπαστακός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη διάσειση.

Το φύλλο αγώνα αναμένεται επιβαρυντικό για τον Πύργο, ο οποίος κινδυνεύει πλέον να χάσει την αναμέτρηση στα χαρτιά.