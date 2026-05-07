Ο Εργκίν Αταμάν δεν έκανε δηλώσεις ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για το Game 4 των playoffs της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να τελειώσουν τη σειρά στο τρίτο παιχνίδι, γνωρίζοντας την ήττα με 91-87 από τη Βαλένθια, με αποτέλεσμα το σκορ να διαμορφωθεί σε 2-1.

Πλέον, στόχος της ομάδας του Αταμάν είναι η νίκη στο τέταρτο ματς, ώστε να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final Four.

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Πέμπτης (7/5), η οποία ήταν και media day της διοργάνωσης, ο Τούρκος τεχνικός δεν προχώρησε σε δηλώσεις, παρότι δεν αποκλείεται να υπάρξει τοποθέτησή του μέσω γραπτής ανακοίνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αταμάν είχε αποβληθεί στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, έπειτα από την έντονη αντιπαράθεσή του με τον προπονητή της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος επίσης οδηγήθηκε εκτός αγώνα.