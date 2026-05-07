Ο Παναθηναϊκός AKTOR γνώρισε την ήττα από τη Βαλένθια στο Telekom Center, με αποτέλεσμα η υπόθεση πρόκριση στο Final Four της EuroLeague να παραμείνει ανοιχτή και να κρίνεται σε Game 4.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν στρέφει πλέον την προσοχή της στο επόμενο παιχνίδι της σειράς, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 21:15, με στόχο να «κλειδώσει» το εισιτήριο για την τελική τετράδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ματίας Λεσόρ

«Πρέπει να παίξουμε πιο σκληρά. Να παίξουμε καλύτερη άμυνα και να κερδίσουμε το ματς. Στο Game 3 η Βαλένθια ήταν πιο physical από εμάς. Έπαιζαν με περισσότερη “πείνα”.

Ίσως να είχαμε μία ικανοποίηση επειδή κερδίσαμε τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία. Έχουμε δύο ματς μπροστά μας για να κερδίσουμε το ένα. Αυτό είναι όλο. Πρέπει να κερδίσουμε ένα παιχνίδι.

Αύριο είναι μία ευκαιρία. Να κάνουμε αυτό που πρέπει και να κερδίσουμε. Εγώ δεν δίνω υποσχέσεις. Όπως είπα και πριν, έχουμε δύο παιχνίδια για να πάρουμε μία νίκη. Αύριο έχουμε μία ευκαιρία.

Έχουμε ένα παιχνίδι να κερδίσουμε και δύο ευκαιρίες. Είτε είναι εδώ, είτε στη Βαλένθια πρέπει να κερδίσουμε ένα παιχνίδι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Αν με ρωτάτε, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το επόμενο ματς. Δεν κοιτάζω το Game 5. Έρχεται το τέταρτο και πρέπει να το κερδίσουμε».