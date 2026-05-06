Η Ζαλγκίρις έμεινε «ζωντανή», καθώς επικράτησε με 81-78 της Φενέρμπαχτσε στη «Zalgirio Arena» για τον τρίτο αγώνα των playoffs της Euroleague.

Η ομάδα του Κάουνας βρέθηκε να χάνει με 19 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά με τρομερή αντεπίθεση και μεγάλα σουτ του Τουμπέλις έφτασε στη νίκη.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο τρομερός Τουμπέλις με 26 πόντους, που πραγματοποίησε ρεκόρ καριέρας, ενώ από κοντά ακολούθησε ο Γουίλιαμς Γκος με 18 πόντους και 5 ασίστ.

Για την τούρκικη ομάδα, πολύ καλός για τρεις περιόδους ήταν ο Χόρτον- Τάκερ. Έτσι, η ομάδα του Τόμας Μασιούλις μείωσε τη σειρά σε 2-1 και συνεχίζει να ελπίζει.

Εξέλιξη αγώνα

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, φτάνοντας γρήγορα στο 2-10 (4’) χάρη στον Τάλεν Χόρτον-Τάκερ.

Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με τρίποντο του Νάιτζελ Γκος μείωσαν σε 12-13 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ωστόσο, σε εκείνο το σημείο η Φενέρμπαχτσε ανέβασε ρυθμό, με τη Ζαλγκίρις Κάουνας να μην βρίσκει απαντήσεις στην άμυνα.

Με ένα σερί 12-0, οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 12-25, με καλάθι του Μικαέλ Γιάντουνεν.

Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 19 πόντους υπέρ της τουρκικής ομάδας στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με καλάθι του Μπρούνο Καμπόκλο Σίλβα. Η Ζαλγκίρις αντέδρασε και μείωσε στους δέκα (27-37), χάρη σε επτά πόντους του Ίγκνας Φρανσίσκο και μία βολή του Μάτας Τουμπέλις.

Το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ανήκε στην ομάδα του Τόμας Μασιούλις, καθώς στο τελευταίο πεντάλεπτο η Φενέρμπαχτσε σημείωσε μόλις πέντε πόντους και οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 35-42 πριν την ανάπαυλα.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου η Ζαλγκίρις Κάουνας μείωσε ακόμη περισσότερο τη διαφορά (41-44), ωστόσο η Φενέρμπαχτσε αντέδρασε άμεσα και ξέφυγε ξανά, φτάνοντας στο 46-56.

Η τέταρτη περίοδος άρχισε με τους φιλοξενούμενους στο +5 (57-62), το οποίο γρήγορα έγινε +9 (57-66) μέσα σε δύο λεπτά.

Παρ’ όλα αυτά, οι Λιθουανοί βρήκαν ρυθμό και με πρωταγωνιστές τους Μάτας Τουμπέλις και Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος έφεραν το παιχνίδι στα ίσια (70-70), τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη.

Οι γηπεδούχοι πήραν για πρώτη φορά το προβάδισμα (74-72) δύο λεπτά πριν το φινάλε και, διατηρώντας τη δυναμική τους, κράτησαν το πάνω χέρι έως το τέλος, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή και μειώνοντας τη σειρά σε 2-1.