Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη σειρά απέναντι στη Βαλένθια, καθώς ηττήθηκε με 91-87 στο «T-Center», με αποτέλεσμα τα playoffs της EuroLeague να οδηγούνται σε τέταρτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν αποβλήθηκε, με τον Χρήστο Σερέλη να αναλαμβάνει καθήκοντα πρώτου προπονητή. Μετά το τέλος του αγώνα, σχολίασε την ήττα της ομάδας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική λειτουργία.

Όλα όσα δήλωσε ο Χρήστος Σερέλης

«Είναι φανερό ότι δεν παίξαμε καλή άμυνα. Δεχτήκαμε πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό. Η Βαλένθια βρήκε αυτοπεποίθηση και σούταρε πολύ καλά. Το μεγάλο μας πρόβλημα ήταν η transition άμυνα μας».