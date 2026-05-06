Το «δύο στα δύο» του Παναθηναϊκού στα play offs της Ευρωλίγκας λίγοι το περίμεναν. Πολλοί είχαν προβληματιστεί από την απουσία του Σλούκα, τις αρκετές άσχημες εμφανίσεις των Πράσινων στην κανονική περίοδο αλλά και στην αστάθεια που έβγαζε συχνά πυκνά μια ομάδα που καθόλου συμπαγής δεν ήταν και ελάχιστη εμπιστοσύνη ενέπνεε.

Και ξαφνικά άλλαξαν όλα. Δεν υπήρξε κάποιο μαγικό ραβδί. Αλλά ο Αταμάν, άνθρωπος που ποντάρει κύρια και πάντα στην προσωπικότητα των παικτών του, είδε τους περισσότερους να βγαίνουν στον αφρό και να τον δικαιώνουν.

Δύο νίκες στο σπίτι της Βαλένθια, της ισπανικής ομάδας που βγήκε δεύτερη στον μαραθώνιο των 38 αγωνιστικών; Αυτό κι αν συνιστά επιτυχία ολκής. Ο Σόρτς βρήκε χρόνο συμμετοχής και έδειξε πως μολονότι στερείται μακρινού σουτ, το λέει η καρδιά του στις διεισδύσεις, καμουφλάρει τις αδυναμίες και το μικρό μπόι του, τα βάζει με υψηλότερους και καθοδηγεί το σύνολο με επάρκεια.

Ο Χουάντσο μπορεί όχι μόνο να κατεβάζει ριμπάουν και να αγωνίζεται με επιτυχία ως δεύτερος ψηλός, αλλά σημειώνει και τρίποντα καθοριστικά – το έκανε στο ματς της περασμένης Πέμπτης.

Ο Γκραντ παίζει ξανά αρκετά και ισοδυναμεί με τον άνθρωπο των «ειδικών αποστολών» και αυτός είναι ένας ρόλος που ουδέποτε αρνήθηκε ο αμερικανός γκαρντ. Ο δε Οσμάν, ένας φόργουορντ ταχύς και με έφεση να δίνει λύσεις με μακρινά σουτ, όταν σκοράρει εκτοξεύει τον ενθουσιασμό του κοινού στα ύψη.

Ενας παίκτης που αγαπά πολύ ο Αταμάν και όχι μόνο επειδή είναι συμπατριώτες. Οσον αφορά στον Λεσόρ, βρέθηκε χώρος περισσότερος για τον ίδιο, τόσο γιατί ο Χολμς και ο Γιούρτσεβεν αποχώρησαν όσο και γιατί ο γάλλος σέντερ επανέρχεται σταδικά σε καλό επίπεδο και δίνει παραπάνω λύσεις από τον Φαρίντ.

Μια «μεταγραφή» στην καρδιά της αγωνιστικής σεζόν. Ο δε Χέιζ-Ντέιβις, ένας… προπονητής μέσα στο γήπεδο, πατά το παρκέ και μεταδίδει σε συμπαίκτες, Αταμάν και εξέδρα, με τις αρμονικές του κινήσεις μια σιγουριά τόσο δυσεύρετη και συνάμα τόσο αναγκαία.

Είναι εκεί για τα δύσκολα και γι’ αυτόν τον λόγο αποκτήθηκε πριν από λίγο καιρό. Τώρα, στο Τριφύλλι βλέπουν τη σημερινή βραδιά που μοιάζει με γέφυρα για το αύριο. Ενα τεράστιο «πρέπει» υπάρχει.

Η ανάγκη της νίκης. Γιατί πλέον ο Παναθηναϊκός αποτελεί το αδιαφιλονίκητο φαβορί σε αυτό το ζευγάρι. Ακόμη κι αν ορισμένοι παίκτες δεν πιάσουν το μάξιμουμ, έστω κι αν υπάρξουν ξανά μεταπτώσεις στην απόδοσή τους, το ραντεβού με την πρόκριση σε ακόμη ένα final four δεν μπορεί να περιμένει.

Ούτε το εισιτήριο να χαθεί τώρα που παίρνει πράσινο χρώμα.