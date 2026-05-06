Άμεση ήταν η αντίδραση της ΠΑΕ Άρης στις καταγγελίες του Παπέ Σέικ Ντιόπ, ο οποίος υποστήριξε πως υπήρξε εισβολή οπαδών στα αποδυτήρια της ομάδας με όπλα, σε ντέρμπι το 2022.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης διέψευσε κατηγορηματικά τα όσα ανέφερε ο 28χρονος μέσος, τονίζοντας πως δεν υπήρξαν τέτοια περιστατικά απειλών προς τους ποδοσφαιριστές.

Παράλληλα, ο Άρης πέρασε στην αντεπίθεση, κατηγορώντας τον ποδοσφαιριστή για αντιεπαγγελματική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο.

Ο Ντιόπ αγωνίστηκε με τη φανέλα των «κιτρινόμαυρων» στο πρώτο μισό της σεζόν 2022-23, καταγράφοντας 14 συμμετοχές, πριν αποχωρήσει για την Έλτσε, όπου είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής.

Η διαρροή της ΠΑΕ Άρης αναφέρει ότι, «για τον Ντιόπ, προφανώς και δεν ισχύουν αυτά που είπε για οπαδούς με όπλα ούτε πρόκειται να ασχοληθούμε μαζί του σοβαρά όταν κάθε βράδυ τον μαζεύαμε μεθυσμένο από τα μπαράκια».