Τίτλοι τέλους για έναν σπουδαίο παίκτη των ελληνικών παρκέ. Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς, έπειτα από 19 χρόνια καριέρας, αποτέλεσε σημείο αναφοράς στο μπάσκετ και πλέον περνά σε μια νέα φάση της ζωής του.

Το Περιστέρι ανακοίνωσε επίσημα πως ο Γιάνκοβιτς έδωσε τον τελευταίο του αγώνα ως επαγγελματίας στα playoffs της Stoiximan GBL απέναντι στον ΠΑΟΚ, βάζοντας οριστικό τέλος στην πορεία του στα γήπεδα.

Μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο στα social media, η ομάδα των Δυτικών Προαστίων τον ευχαρίστησε για την προσφορά και την αφοσίωσή του, τόσο στον σύλλογο όσο και συνολικά στο ελληνικό μπάσκετ.

Κατά τη διάρκεια της πλούσιας διαδρομής του, ο Γιάνκοβιτς φόρεσε τις φανέλες των Πανιώνιος, Μέγκα Βιζούρα, Παναθηναϊκός, Βαλένθια, Άρης, Ανδόρα, Χολαργός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Καρδίτσα και Περιστέρι.

Η ανακοίνωση της απόσυρσης του Γιάνκοβιτς

«Δεν είναι εύκολο να γράψεις το τέλος… όταν μιλάς για έναν αρχηγό. Ο Γιάνκοβιτς δεν αποχαιρέτησε απλώς το μπάσκετ. Έκλεισε ένα κεφάλαιο γεμάτο πάθος, ιδρώτα, ηγεσία και καρδιά.

Στα 36 του, διάλεξε τη στιγμή μόνος του. Με το κεφάλι ψηλά.

Αμέσως μετά τη μάχη με τον ΠΑΟΚ, εκεί που έδωσε τα πάντα για ακόμη μία φορά, γύρισε προς τον κόσμο… και πήρε πίσω κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα χειροκρότημα: την αγάπη μιας ολόκληρης εξέδρας.

Η αποθέωση δεν ήταν για ένα παιχνίδι. Ήταν για μια καριέρα. Και κάπου εκεί, μακριά από τα φώτα… Στα αποδυτήρια, δεν υπήρχαν λόγια. Μόνο αγκαλιές. Μόνο βλέμματα. Μόνο σεβασμός.

Γιατί κάποιοι παίκτες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Αφήνουν κομμάτι τους στο παρκέ… και στις καρδιές.

Αρχηγέ, σε ευχαριστούμε».