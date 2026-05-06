Στο Game 3 των playoffs ανάμεσα σε Ζαλγκίρις Κάουνας και Φενέρμπαχτσε, το πρώτο ημίχρονο έκρυβε μια στιγμή εντυπωσιακή.
Στη δεύτερη περίοδο, ο Φρανσίσκο έκλεψε την μπάλα και βγήκε στον αιφνιδιασμό. Ενώ πολλοί περίμεναν ένα απλό τελείωμα, ο Γάλλος γκαρντ είχε διαφορετική άποψη. Πήρε φόρα, απογειώθηκε και κάρφωσε δυναμικά μπροστά στον αντίπαλό του, προκαλώντας αποθέωση.
OMG SYLVAIN FRANCISCO 😤😤😤#MotorolaMagicMoment @Moto I @bczalgiris pic.twitter.com/FOnDjKZlje
— EuroLeague (@EuroLeague) May 6, 2026
Το εντυπωσιακό είναι πως ο άσος της Ζαλγκίρις έχει ύψος μόλις 1.85μ, την ώρα που ο Μπιμπέροβιτς φτάνει τα 2.02μ, δηλαδή είναι 17 πόντους ψηλότερος. Παρ’ όλα αυτά, όχι μόνο τον «κέρδισε» στον αέρα, αλλά ολοκλήρωσε τη φάση καρφώνοντας εντυπωσιακά μπροστά του, σε μια στιγμή που δύσκολα θα ξεχαστεί.
- ΗΠΑ–Ιράν: Μέσω Πακιστάν η απάντηση της Τεχεράνης στο αμερικανικό σχέδιο για το τέλος του πολέμου – «Η συμφωνία θα γίνει», λέει ο Τραμπ
- Νετανιάχου: «Είμαστε έτοιμοι «για κάθε σενάριο» – Ισραηλινό πλήγμα στην Βηρυτό με στόχο διοικητή της Χεζμπολάχ
- EuroLeague: Ο Φρανσίσκο «πέταξε» πάνω από τον Μπιμπέροβιτς και κάρφωσε την μπάλα (video)