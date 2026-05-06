Στο Game 3 των playoffs ανάμεσα σε Ζαλγκίρις Κάουνας και Φενέρμπαχτσε, το πρώτο ημίχρονο έκρυβε μια στιγμή εντυπωσιακή.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Φρανσίσκο έκλεψε την μπάλα και βγήκε στον αιφνιδιασμό. Ενώ πολλοί περίμεναν ένα απλό τελείωμα, ο Γάλλος γκαρντ είχε διαφορετική άποψη. Πήρε φόρα, απογειώθηκε και κάρφωσε δυναμικά μπροστά στον αντίπαλό του, προκαλώντας αποθέωση.

Το εντυπωσιακό είναι πως ο άσος της Ζαλγκίρις έχει ύψος μόλις 1.85μ, την ώρα που ο Μπιμπέροβιτς φτάνει τα 2.02μ, δηλαδή είναι 17 πόντους ψηλότερος. Παρ’ όλα αυτά, όχι μόνο τον «κέρδισε» στον αέρα, αλλά ολοκλήρωσε τη φάση καρφώνοντας εντυπωσιακά μπροστά του, σε μια στιγμή που δύσκολα θα ξεχαστεί.